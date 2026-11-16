Resumen para apurados
- Lionel Scaloni confirmó a Emiliano Martínez como titular ante Costa Rica e inició el recambio generacional de la Selección en la conferencia previa al amistoso del martes.
- Tras años de una base exitosa, el DT busca cubrir ausencias de figuras clave y probar a futbolistas jóvenes para conformar un grupo estable de 20 convocados.
- El cuerpo técnico prevé afianzar el nuevo núcleo en diez convocatorias y aprovechará los próximos amistosos para acelerar la transición competitiva del plantel.
Lionel Scaloni confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez será el arquero titular de Argentina frente a Costa Rica, pero también dejó en claro que uno de los grandes desafíos de esta nueva etapa será la renovación de la Selección. Después de varios años con una base consolidada, el entrenador comenzó a probar alternativas para cubrir los espacios que dejaron algunas de sus principales figuras. En la conferencia de prensa previa al amistoso de este martes, explicó cómo imagina el futuro del equipo y aseguró que su intención es volver a conformar un grupo estable de alrededor de 20 jugadores.
“Los jugadores que no están son difíciles de cambiar. Uno no puede buscar jugadores que reemplacen al Cuti (Romero), que es uno de los mejores del mundo, o a Leandro (Paredes). Lo que se intenta es que vayan dejando el hueco y los cubramos con otros futbolistas. Vamos probando”, explicó.
Scaloni reconoció que el proceso demandará tiempo y que no pretende encontrar reemplazos idénticos para quienes dejaron de estar disponibles. La idea es darle oportunidades a los jóvenes que considera capacitados y construir progresivamente una nueva estructura. “La base será de 20, como antes. Es la idea y estamos en un momento que toca hacerlo. Tenemos una buena lista de jugadores. Dentro de 10 convocatorias, tener alineada una base de 20 jugadores. Hasta ese momento, seguiremos probando”, detalló.
También se refirió a la respuesta del público durante la derrota frente a Uruguay, donde hubo una concurrencia menor a la habitual. Lejos de cuestionar a los hinchas, destacó el acompañamiento histórico que recibió el seleccionado y consideró que el equipo deberá generar nuevamente entusiasmo. “La gente siempre es incondicional a la Selección. Sin dudas. Sabemos que cuando los necesitemos van a estar”, sostuvo. Además, remarcó que será responsabilidad del plantel mantener ese vínculo con la gente.
Scaloni también habló sobre el calendario de 2027, que tendrá numerosos amistosos, y aseguró que cada presentación debe afrontarse con la misma exigencia, independientemente de que haya puntos en juego. Consideró que esos encuentros serán importantes para observar futbolistas y acelerar el proceso de renovación.