Lionel Scaloni confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez será el arquero titular de Argentina frente a Costa Rica, pero también dejó en claro que uno de los grandes desafíos de esta nueva etapa será la renovación de la Selección. Después de varios años con una base consolidada, el entrenador comenzó a probar alternativas para cubrir los espacios que dejaron algunas de sus principales figuras. En la conferencia de prensa previa al amistoso de este martes, explicó cómo imagina el futuro del equipo y aseguró que su intención es volver a conformar un grupo estable de alrededor de 20 jugadores.