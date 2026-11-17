La reconversión financiera de Camilota: de los canjes a las suscripciones

La decisión de desembarcar en el mercado de contenidos para adultos respondió a la necesidad de renovar sus vías de facturación. Camilota señaló que en los últimos meses las acciones comerciales y los canjes publicitarios en redes sociales habían disminuido considerablemente. Ante ese escenario, abrió su perfil en OnlyFans y complementó la propuesta con un canal en la aplicación Telegram, plataformas donde comercializa fotos y videos eróticos.