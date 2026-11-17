Resumen para apurados
- Camila Medina reveló en televisión que llegó a ganar 10.000 dólares al mes en OnlyFans y compró un auto, tras caer sus ingresos publicitarios tradicionales.
- La mediática recurrió a plataformas para adultos ante la baja de canjes en redes, comercializando fotos y videos eróticos personalizados para estabilizar su economía.
- Medina confirmó que continuará con este modelo de negocio digital, el cual reabrió el debate sobre la rentabilidad de estas plataformas frente al empleo tradicional.
La mediática Camila Medina, conocida públicamente como "Camilota", generó repercusión al revelar en televisión la cifra máxima que alcanzó comercializando material erótico en la plataforma OnlyFans.
Durante una entrevista emitida en el programa Con Carmen (El Nueve) y conducida por Carmen Barbieri, la exparticipante de Cuestión de peso y hermana de Thiago Medina afirmó que en su mejor período mensual llegó a facturar 10.000 dólares. La revelación dejó sorprendida a la conductora y detalló cómo el rendimiento del contenido para adultos transformó sus ingresos.
La exposición de los montos expuso la dinámica económica que atraviesa la influencer, quien decidió buscar alternativas financieras ante la merma de contrataciones y promociones convencionales en sus perfiles digitales. Según explicó, los ingresos obtenidos no solo le permitieron estabilizar su economía diaria, sino también concretar la compra de su primer vehículo.
La reconversión financiera de Camilota: de los canjes a las suscripciones
La decisión de desembarcar en el mercado de contenidos para adultos respondió a la necesidad de renovar sus vías de facturación. Camilota señaló que en los últimos meses las acciones comerciales y los canjes publicitarios en redes sociales habían disminuido considerablemente. Ante ese escenario, abrió su perfil en OnlyFans y complementó la propuesta con un canal en la aplicación Telegram, plataformas donde comercializa fotos y videos eróticos.
Dentro de la oferta que mantiene activa, la creadora comercializa material explícito a pedido de los usuarios. En la entrevista televisiva detalló que cobra un valor de 100 dólares por la realización de videos personalizados de sexo oral con hombres o mujeres.
Tiempo atrás, en una intervención en el ciclo de streaming Qué tupé (eltrece), la mediática ya había anticipado la rentabilidad del rubro al sostener que en un lapso de 48 horas logró generar dos millones de pesos.
El modelo de negocios implementado le permitió sostener un flujo constante de suscriptores a quienes agasaja durante las interacciones privadas. Las ganancias reportadas la motivan a continuar en la actividad de manera permanente.
Del monto récord en dólares a la compra de su primer vehículo
Durante el diálogo en el estudio de El Nueve, Carmen Barbieri reaccionó con asombro ante los números expuestos y observó que lo que comenzó como un entretenimiento derivó formalmente en un trabajo. Ante la consulta sobre el destino de los 10.000 dólares obtenidos en su mes récord, Medina confirmó que utilizó esos fondos de la plataforma para adquirir su primer automóvil.
La compra consistió en una camioneta Ford EcoSport usada, vehículo que mostró semanas atrás en sus perfiles digitales. En aquella publicación, la mediática celebró el logro calificándolo explícitamente como "un sueño cumplido" y resaltó el valor personal de la adquisición en medio de las dificultades económicas que atravesó.
En su mensaje, remarcó la importancia de haber creído en sus propias fuerzas cuando personas de su entorno dudaban de su capacidad para alcanzar metas materiales. A su vez, dejó un texto de aliento a sus seguidores para que no permitan que los juzgamientos ajenos limiten sus proyectos personales.
#ConCarmen | Â¿CuÃ¡nto pueden ganar creando contenido para adultos? ð¸ð¥ Carmen hablÃ³ con Camilota y Brenda sobre cuÃ¡nto dinero pueden generar con plataformas como OnlyFans. â° De lunes a viernes a las 14:00 ðº Miralo en https://t.co/SdCTt2Q4DI https://t.co/mRYWZiydss— Con Carmen (@ConCarmen_C9) November 16, 2026
Pese al éxito económico reflejado en la adquisición del vehículo, el emprendimiento digital de Camilota cosechó diversas críticas por parte de usuarios en redes sociales. En múltiples ocasiones, seguidores le recriminaron el rubro elegido para subsistir y le exigieron volver a la iglesia para "enderezar su vida" o salir a repartir currículums para conseguir un "trabajo normal".
El debate sobre la rentabilidad del sector se profundizó en la misma emisión de Con Carmen al cruzarse con el testimonio de Brenda, otra participante del programa. La joven contó que ejerció la enfermería durante tres años, pero decidió abandonar las guardias médicas al constatar que sus ingresos no alcanzaban los $500.000 mensuales, optando por volcarse por completo a la venta de contenido en OnlyFans.
La confluencia de ambos relatos expuso en pantalla la brecha de ingresos entre el trabajo asalariado y la economía digital de suscripción, ámbito en el que Medina ratificó que mantendrá la venta de material erótico para sostener su nivel de vida