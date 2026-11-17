Una discusión de tránsito ocurrida en mayo, en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán, terminó de la peor manera cuando un automovilista sacó un arma y baleó a un ciclista a menos de un metro de distancia. A seis meses del episodio, la Justicia resolvió la causa con una condena de tres años de prisión de ejecución condicional y una reparación económica de $18 millones para la víctima.