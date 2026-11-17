En la antesala de los octavos de final del Torneo Clausura, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió reforzar las medidas disciplinarias contra los futbolistas que cuestionen las decisiones arbitrales. A través de un comunicado difundido este lunes, la Dirección Nacional de Arbitraje instó a los jueces a sancionar con mayor rigurosidad las protestas excesivas, las faltas de respeto y las invasiones a los espacios reservados para los árbitros.