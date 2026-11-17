La AFA endurece las sanciones contra los jugadores que protesten a los árbitros en los playoffs del Clausura
La Dirección Nacional de Arbitraje emitió una circular en la que exige mayor rigor disciplinario ante las protestas excesivas, los tumultos y las invasiones a la zona del VAR. La medida llega después de una serie de polémicas arbitrales y los cuestionamientos de River tras el Superclásico.
Resumen para apurados
- La AFA ordenó este lunes a los jueces endurecer sanciones en los playoffs del Clausura argentino para frenar protestas desmedidas y resguardar la investidura arbitral.
- La circular de la Dirección de Arbitraje surge tras polémicas en el Superclásico, reclamos de River por fallos arbitrales y la férrea defensa pública de Claudio Tapia a los jueces.
- Durante las etapas decisivas del torneo, los árbitros castigarán con amarillas y rojas directas cualquier invasión al VAR o tumulto, marcando un límite estricto para los planteles.
En la antesala de los octavos de final del Torneo Clausura, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió reforzar las medidas disciplinarias contra los futbolistas que cuestionen las decisiones arbitrales. A través de un comunicado difundido este lunes, la Dirección Nacional de Arbitraje instó a los jueces a sancionar con mayor rigurosidad las protestas excesivas, las faltas de respeto y las invasiones a los espacios reservados para los árbitros.
La circular lleva las firmas de Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, y Fernando Rapallini, gerente técnico arbitral, y aparece en un contexto marcado por los cuestionamientos al desempeño de los jueces durante las últimas fechas del campeonato.
“Estimados árbitros, nos dirigimos a ustedes para abordar un tema relevante en nuestro fútbol que genera impactos negativos en nuestra investidura”, comienza el documento.
En ese sentido, las autoridades remarcaron que “la inconducta provocada por uno o más jugadores ante la toma de decisión del árbitro debe ser sancionada acorde al comportamiento de los mismos, tanto en lo técnico como en lo disciplinario”.
El comunicado advierte que estas actitudes perjudican la imagen de los jueces y establece criterios para intervenir cuando los futbolistas excedan los límites reglamentarios.
“Las protestas, los tumultos, la falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro y la invasión de jugadores o cuerpo técnico cerca del monitor del VAR no pueden ser permitidas e instamos a los árbitros a tomar las medidas reglamentarias correspondientes con amonestación o expulsión”, señala el texto.
Según las indicaciones difundidas, los jugadores podrán recibir una tarjeta amarilla por no respetar la zona de capitanes o incurrir en conductas antideportivas. En tanto, las infracciones por excesos verbales podrán ser castigadas con una expulsión.
Las polémicas arbitrales y la respuesta de Tapia
La decisión de la AFA llega después de varios episodios que provocaron cuestionamientos hacia los árbitros. Uno de los más recientes ocurrió tras el Superclásico, cuando River manifestó su disconformidad con el desempeño de Nicolás Ramírez.
Desde el club de Núñez cuestionaron distintas decisiones, entre ellas el criterio disciplinario aplicado en las acciones protagonizadas por Gonzalo Montiel y Lautaro Blanco, además de una serie de sujeciones dentro del área de Boca que consideraron que debieron ser sancionadas.
Precisamente, la Dirección Nacional de Arbitraje también abordó las infracciones por sujeciones dentro de las áreas y pidió a los jueces que intervengan de manera preventiva, con la colaboración del VAR cuando sea necesario.
“El camino preventivo siempre es la primera opción, pero, ante la negativa de colaboración o repetición de las mismas acciones por parte de los jugadores, se deben tomar las medidas técnicas y disciplinarias correspondientes”, sostiene la circular.
El endurecimiento de los criterios disciplinarios se conoce también después de que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, defendiera públicamente el desempeño arbitral y respondiera a las críticas de River.
“Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de todo: de los planteos, de los errores propios”, expresó el dirigente, quien cuestionó que las explicaciones de las derrotas se concentren únicamente en las decisiones de los jueces.
Tapia también hizo referencia al planteo futbolístico del equipo de Núñez y a la utilización de un juvenil que fue reemplazado durante el entretiempo. “Debutó un chico que lo sacaron a los 45 minutos. ¿A ese pibe cómo le queda la cabeza? Yo no tengo la culpa de eso”, afirmó.
“Si yo voy a jugar sin delanteros, ¿cómo hago un gol? ¿La culpa es mía también? No, están equivocados, no es mi culpa”, agregó.
En paralelo, Beligoy quedó involucrado en una denuncia por presunto lavado de dinero presentada ante la Justicia Federal.
Con este escenario, la AFA busca que los árbitros apliquen con mayor firmeza las herramientas disciplinarias previstas en el reglamento durante la etapa eliminatoria del Clausura. La advertencia está dirigida tanto a los futbolistas como a los integrantes de los cuerpos técnicos, especialmente ante las protestas colectivas y los reclamos que se producen alrededor del monitor del VAR.