Pedro Villarreal reveló su secreto para atajar penales y llevar a Concepción FC a la final de la región norte

Detrás de sus intervenciones, sin embargo, no hubo solamente intuición. También hubo preparación, observación y una lectura particular de los ejecutantes. “Creo que es fundamental el pie de apoyo cuando acomoda la pelota. También hablarlo, porque para el rival es difícil patear penales ante tanta multitud. Se pone nervioso y uno aprovecha eso, se alimenta también de eso para atajar”, explicó.