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Pedro Villarreal reveló su secreto para atajar penales y llevar a Concepción FC a la final de la región norte

El arquero fue decisivo ante Villa San Antonio al detener dos remates en la definición desde los doce pasos. Explicó qué observa en los ejecutantes y confesó que llevaba tres años soñando con este momento.

Pedro Villareal atajó dos penales frente a Villa San Antonio.
Pedro Villareal atajó dos penales frente a Villa San Antonio. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Redacción Deportes 15 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Pedro Villarreal clasificó a Concepción FC a la final del Regional Amateur tras atajar dos penales en la victoria 4-3 frente a Villa San Antonio.
  • El arquero repitió su rol clave tras vencer a Experimental y explicó que su método combina preparación física, lectura del pie de apoyo rival y juego psicológico.
  • Concepción FC disputará la final de la Región Norte contra Altos Hornos Zapla, en una serie de ida y vuelta que definirá las chances de ascender al Federal A.
Resumen generado con IA

Pedro Villarreal volvió a convertirse en el héroe de Concepción FC. Como había ocurrido frente a Experimental, el arquero apareció cuando la clasificación dependía de los penales. Esta vez, sus dos atajadas fueron determinantes para que el “Cuervo” superara 4-3 a Villa San Antonio y alcanzara la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

Detrás de sus intervenciones, sin embargo, no hubo solamente intuición. También hubo preparación, observación y una lectura particular de los ejecutantes. “Creo que es fundamental el pie de apoyo cuando acomoda la pelota. También hablarlo, porque para el rival es difícil patear penales ante tanta multitud. Se pone nervioso y uno aprovecha eso, se alimenta también de eso para atajar”, explicó.

El arquero también destacó el trabajo cotidiano con sus entrenadores, especialmente con Moreno Lara, a quien consideró uno de los principales responsables de su rendimiento. La clasificación, además, tuvo un significado especial por todo el camino recorrido.

“Hace tres años que vengo soñando este momento. Lo vengo trabajando bastante para vivir algo así”, expresó.

Ahora, Concepción deberá enfrentar a Altos Hornos Zapla, con el primer partido previsto en Palpalá y la revancha en el Antonio Guillén. Villarreal sabe que todavía queda un último esfuerzo para alcanzar el objetivo.

“Vamos a dar pelea. Estoy convencido de este gran grupo, que trabaja muchísimo y disputa los dos frentes, que no es nada fácil”, aseguró.

Para el arquero, la clasificación también representa una recompensa colectiva. “Somos un gran grupo, un gran club, con mucha historia y que merece esta categoría”, concluyó, con la ilusión de transformar otra actuación decisiva en un nuevo ascenso.

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