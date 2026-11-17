Resumen para apurados
- Griselda Siciliani mostró en Instagram el diseño moderno y colorido de su casa, utilizada como refugio ante la exposición mediática por su romance con Luciano Castro.
- Mediante fotos y videos en redes, se revelaron amplios ambientes luminosos, un living con arte abstracto y muebles coloridos, en medio de rumores sobre su relación de pareja.
- La difusión de su intimidad doméstica marca una tendencia en figuras públicas que buscan conectar con su audiencia y proyectar calma frente al escrutinio del espectáculo.
La casa de Griselda Siciliani funciona como un refugio personal donde predominan la luz natural, el arte abstracto y una marcada apuesta por los colores vibrantes.
Con ambientes amplios y una estética moderna, el hogar de Siciliani refleja su identidad creativa y su búsqueda de equilibrio, en contraste con la exposición constante que atraviesa su vida pública.
Cómo es la casa de Griselda Siciliani: espacios amplios, luz natural y mucho color
Según se observa en el video que compartió meses atrás en su cuenta de Instagram, la actriz mostró parte de su amplio living, donde se destaca un sillón tapizado en azul que transmite una impronta relajada sin resignar estética. El ambiente se completa con cuadros llamativos de distintas corrientes artísticas.
En su nueva casa optó por paredes pintadas en tonos protagonistas, combinados con texturas suaves pensadas para el descanso en los momentos libres. El sector que conecta con la escalera exhibe pisos de madera y da paso a una cocina espaciosa, ideal para la preparación de recetas. Allí se lucen muebles rojos combinados con blanco, además de una buena ventilación y grandes ventanales que permiten el ingreso del sol en días cálidos y la circulación de aire cuando baja la temperatura.