Resumen para apurados
- Catalina Rocchia Ferro renunció este lunes al directorio de la azucarera Los Balcanes en Tucumán para cerrar su ciclo tras 13 años al frente de la firma familiar.
- A través de redes sociales, la empresaria repasó su gestión de 13 años, marcada por la salida del concurso de acreedores, crisis financieras y debates por biocombustibles.
- Su salida abre una etapa de reestructuración directiva en uno de los grupos agroindustriales más influyentes del NOA, clave para la industria sucroalcoholera regional.
Catalina Rocchia Ferro anunció el lunes su salida del directorio de la Compañía Azucarera Los Balcanes, uno de los grupos agroindustriales más influyentes de la región.
Antes de emitir un comunicado a LA GACETA, la empresaria se había expresado con una publicación en las redes sociales en las que contó cómo fueron sus inicios y por qué tomó la decisión de apartarse de Los Balcanes.
Estas fueron algunas de las frases que escribió en sus historias de Instagram:
- "Desde hace 15 años trabajo en la USPT, fui poco pero en los últimos años tuve una presencia que considero valiosa. Hace 13 años en Los Balcanes. Cuando entré, nos habíamos presentado en concurso de acreedores y mi mundo se caía porque yo no sabía qué hacer. Hice lo que mejor me salió: dar la cara y pagar".
- "Con el tiempo y con muchos límites, respeto y prudencia fui haciendo mi red, mis cañeros... que sí, los sufrí... Pero también los quiero y quise. Inclusive a los que se fueron, todos me pagaron lo que me debían. Todos. Con los proveedores lo mismo".
- "Perdón si meto la pata, pero el señor Guillermo Raed dijo una vez “el verdadero capital está en honrar las deudas”. Estábamos en Santiago, con la Unión Industrial Joven (que dicho sea de paso, con ayuda, yo también formé)".
- "Vino el año 2019 y no podíamos cubrir cheques. Créanme. ¡A cualquiera le puede pasar! De nuevo: Di la cara, hablé y pagué. No con mi plata. Porque no era mía. Con la de balcanes que mi padre autorizó".
- "He peleado por la ley de bios. No es la mejor para el sector porque nos pagan menos. Una cagada. Pero es el justo medio para todas las partes".
- "También he cometido errores. He liquidado mal una cuenta, aunque Esteban no me hubiera dejado. He comprado más o menos chapas. He arrendado campos que no valían la pena. He levantado la voz. He suspendido injustamente a alguien, quizás sí. No recuerdo".
- "Por eso que hoy decido dar un paso al costado. Con la frente en alto sabiendo que no he sacado nada que no sea mío (mi sueldo). Que todo, hasta los errores, los he hecho por amor a la actividad, pero sobre todo a tres personas: una jurídica, Los Balcanes, y dos físicas, mis padres".