Resumen para apurados
- Brasil aplastó 7-0 a Singapur en el Estadio Nacional de ese país con un triplete de Vinícius Júnior, para cerrar su calendario de amistosos en 2026.
- Con goles de Vinícius, Endrick, Estevão y Rayan, el equipo superó la caída ante Japón, mientras Ancelotti presenció el juego desde el palco por suspensión.
- El triunfo consolida a las jóvenes figuras de la Verdeamarela y renueva la confianza en el ciclo de Ancelotti para los próximos desafíos internacionales.
Brasil cerró el año con una goleada. Con un hat-trick de Vinícius Júnior, el equipo de Carlo Ancelotti aplastó 7-0 a Singapur en el Estadio Nacional de ese país, en su último amistoso de 2026, y dejó atrás la derrota 3-2 ante Japón de la semana pasada.
El delantero del Real Madrid necesitó apenas 21 minutos para marcar tres goles: dos de zurda y uno de derecha, abajo del arco. Fue su primer hat-trick con la camiseta de Brasil y el primero de un jugador de la "Canarinha" desde el que había conseguido Neymar en 2020.
Ancelotti no pudo estar en el banco porque había sido expulsado ante Japón, y siguió el partido desde el palco junto a Raphinha. En su lugar dirigió su asistente, Paul Clement.
Endrick, Estevão y Rayan se sumaron a la fiesta
Todavía en el primer tiempo, Endrick estiró la ventaja con un zurdazo desde afuera del área que se metió contra el primer palo para el 4-0.
En el complemento, Estevão aprovechó un rebote y sacó un remate de derecha para el quinto. Después, Rayan gambeteó al arquero Izwan Mahbud tras una salida floja y definió para el sexto.
El 7-0 llegó con un gol en contra de Raoul Suhaimi, que desvió un centro de Allan. El volante había ingresado por Vinícius, que dejó la cancha visiblemente molesto por el cambio.