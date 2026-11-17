Resumen para apurados
- El boxeador Lee Reeves murió a los 31 años en Irlanda tras permanecer tres meses en coma por una grave lesión cerebral sufrida en el ring.
- Reeves fue noqueado el 1 de agosto por Gary Cully en Dublín durante una pelea por el título celta; fue operado de urgencia y luego sufrió una infección.
- La muerte del púgil y activista de la salud mental conmocionó al deporte internacional y reaviva el debate sobre los riesgos y la seguridad en el boxeo.
El boxeador Lee Reeves murió a los 31 años, poco más de tres meses después de sufrir una grave lesión cerebral en una pelea ante Gary Cully en el 3Arena de Dublín, Irlanda. El púgil de Limerick permanecía en coma inducido desde el 1 de agosto, cuando cayó por nocaut y debió ser operado de urgencia.
Reeves fue derribado dos veces en el décimo asalto del combate, que definía el título celta superligero de la Junta de Boxeo de Irlanda. Tras perder el conocimiento, fue retirado del ring en camilla, recibió oxígeno junto al cuadrilátero y quedó internado en estado crítico pero estable. Según medios de Limerick, en los últimos días había contraído una infección.
Gary Cully lands a 1-2 on Lee Reeves as this one catches fire ð¥ #OLearyChamberlain | LIVE NOW on DAZN âªï¸ https://t.co/21jhnJWTMh— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 1, 2026
La promotora Queensberry Promotions confirmó la noticia. "En Queensberry estamos consternados por el fallecimiento de Lee Reeves. Lee era un boxeador de inmenso talento, además de un verdadero ejemplo a seguir y una inspiración para su comunidad", señalaron. Su director, Frank Warren, agregó: "Esta es una noticia desgarradora. Lee era un joven excelente y un orgullo para este deporte".
La despedida de su rival
Cully, que lo conocía desde los campeonatos nacionales amateurs y había compartido entrenamientos con él en Dublín, lo despidió en Instagram. "Qué persona y qué caballero. Nunca hubo nada malo entre nosotros, campeón. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero descansa en paz, hermano", escribió.
Reeves había debutado como profesional en noviembre de 2018 y dejó un récord de 16 victorias (11 por nocaut) y dos derrotas, tras haber sido cinco veces campeón nacional amateur. Zurdo y de 1,80 metro, hizo sus primeras peleas profesionales en Canadá y Colombia antes de competir en Reino Unido e Irlanda.
Fuera del ring, era embajador y voluntario de una organización de prevención del suicidio de Limerick, promovía el cuidado de la salud mental de los jóvenes y había servido como soldado en el 12° Batallón de esa ciudad. "Lee no solo fue un boxeador que destacó en su carrera, sino también un defensor de la salud mental", lo recordó Catherine Slattery, concejala y amiga de la familia.