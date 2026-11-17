Fuera del ring, era embajador y voluntario de una organización de prevención del suicidio de Limerick, promovía el cuidado de la salud mental de los jóvenes y había servido como soldado en el 12° Batallón de esa ciudad. "Lee no solo fue un boxeador que destacó en su carrera, sino también un defensor de la salud mental", lo recordó Catherine Slattery, concejala y amiga de la familia.