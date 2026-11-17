La operación incluye la cancha principal, una cancha auxiliar, el estacionamiento y una nave de 1.000 metros cuadrados con una cancha de básquet. La oferta se difundió con un video en Instagram, en el que los vendedores recorren cada sector del complejo. "La cancha de fútbol es de primera, no solo porque está nivelada topográficamente, sino que tiene un sistema de riego por aspersor espectacular y un sistema de drenaje buenísimo", aseguran en la grabación.