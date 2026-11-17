Resumen para apurados
- El club San Jorge de Tucumán puso en venta su predio y estadio por U$S 700.000, luego de abandonar los torneos de AFA en 2019 tras una polémica final ante Alvarado.
- El complejo, inaugurado en 2017 sobre la ruta 9, incluye canchas y un polideportivo. Actualmente es alquilado por Atlético Tucumán para sus divisiones formativas y la Reserva.
- La enajenación total del predio sella el fin del proyecto deportivo del club tucumano y obligará a Atlético Tucumán a reubicar los entrenamientos de sus categorías juveniles.
El estadio Ángel Pascual Sáez, casa de San Jorge y escenario habitual de las divisiones formativas y la Reserva de Atlético, salió a la venta. Una inmobiliaria ofrece el predio completo del club, ubicado en el kilómetro 1.282 de la ruta nacional 9, a unos ocho kilómetros de San Miguel de Tucumán, por U$S 700.000.
La operación incluye la cancha principal, una cancha auxiliar, el estacionamiento y una nave de 1.000 metros cuadrados con una cancha de básquet. La oferta se difundió con un video en Instagram, en el que los vendedores recorren cada sector del complejo. "La cancha de fútbol es de primera, no solo porque está nivelada topográficamente, sino que tiene un sistema de riego por aspersor espectacular y un sistema de drenaje buenísimo", aseguran en la grabación.
Post Instagram
El aviso usa incluso al "Decano" como carta de presentación. "Para demostrarles que es de primera calidad, les puedo asegurar que hoy la está usando uno de los clubes más importantes de la provincia", remarcan sobre el campo de juego, donde Atlético entrena y juega con sus juveniles y su Reserva. Y cierran sin vueltas: "Tenemos en venta el club entero".
Del sueño del ascenso al cartel de venta
El estadio fue construido entre 2016 y 2017 y se inauguró oficialmente en octubre de 2017, aunque el primer partido oficial se había jugado en septiembre de ese año, ante Deportivo Mandiyú de Corrientes. La obra acompañó el crecimiento acelerado del "Expreso Verde", fundado el 15 de julio de 2008, que bajo la conducción de Marcelo Sáez llegó a competir en el Federal A.
El quiebre llegó en junio de 2019, en la final por el ascenso a la Primera B Nacional ante Alvarado, en Mar del Plata. Con dos expulsados en el primer tiempo y en desventaja 0-1, los jugadores tucumanos se sentaron en el campo de juego a modo de protesta y el partido no continuó.
La decisión posterior la anunció el presidente del club, Gastón Sáez. "Vamos a dejar de participar de manera profesional en el Federal A, porque estas cosas no pueden seguir pasando", dijo el dirigente, que luego fue suspendido por un año por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal. Desde entonces, San Jorge limitó su actividad a las divisiones formativas de la Liga Tucumana y cedió el uso de sus instalaciones.