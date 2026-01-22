Secciones
La Bombilla: intentó escapar en una camioneta con su hija y llevaba 2.400 dosis de cocaína

Un operativo en el barrio Juan XXIII permitió el secuestro de la droga y la detención de una mujer tras intentar evadir un control.

Un importante procedimiento antidrogas se concretó en el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla, donde efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas (DIDROP) Este secuestraron un equivalente a 2.400 dosis de cocaína y detuvieron a una mujer que se desplazaba en una camioneta junto a su hija menor de edad.

El operativo se llevó a cabo durante recorridos preventivos realizados en jurisdicción de la Comisaría Seccional Sexta. Según informaron fuentes policiales, el accionar comenzó cuando el personal de calle de la DIDROP Este, a cargo del comisario Armando Romano, advirtió una maniobra sospechosa por parte de una camioneta Renault Kangoo blanca, cuyo conductor intentó evadir el control al notar la presencia policial.

Al brindar detalles del procedimiento, el comisario mayor Rufino Medina, director interino de la Dirección General de Drogas Peligrosas, explicó que el vehículo era conducido por una mujer, quien llevaba como acompañante a su hija de 11 años. Tras interceptar el rodado, y en presencia de testigos, se realizó una requisa personal con la colaboración de personal femenino.

Como resultado de la inspección, los efectivos hallaron entre las prendas de la mujer una bolsa de color negro que contenía cocaína compactada, con un peso aproximado de 250 gramos, cantidad equivalente a más de 2.400 dosis destinadas a la comercialización.

Por su parte, el comisario Romano precisó que el seguimiento comenzó en la intersección de las calles San Miguel y Uruguay, donde el rodado realizó una maniobra brusca que despertó sospechas. Finalmente, la camioneta fue interceptada en la esquina de Lucas Córdoba y Perú, donde se concretó el procedimiento.

Tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Fernando Poviña Zelaya, que dispuso el secuestro de la sustancia, del vehículo y del teléfono celular que portaba la detenida. La mujer quedó incomunicada y a disposición de la Justicia Federal, a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.

Temas Fernando PoviñaBarrio Juan XXIIIJuan XXIIINarcotráficoJuzgado FederalRufino Medina
