La Bombilla: intentó escapar en una camioneta con su hija y llevaba 2.400 dosis de cocaína

Al brindar detalles del procedimiento, el comisario mayor Rufino Medina, director interino de la Dirección General de Drogas Peligrosas, explicó que el vehículo era conducido por una mujer, quien llevaba como acompañante a su hija de 11 años. Tras interceptar el rodado, y en presencia de testigos, se realizó una requisa personal con la colaboración de personal femenino.