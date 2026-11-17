Los otros dos equipos no quedarán eliminados. Tendrán una segunda oportunidad en el bloque siguiente, que estará integrado por dos juegos: “Detectives de la Historia” y “Verdadero o Falso”. En “Detectives de la Historia”, deberán utilizar pistas para descubrir una persona, institución, lugar o acontecimiento. La rapidez para interpretar la información será fundamental. Después llegará “Verdadero o Falso”, con afirmaciones que deberán analizar y resolver con precisión. De allí saldrá el último finalista.