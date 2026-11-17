La cuenta regresiva llegó a su tramo final. Mañana, “Enseñame Tucumán” conocerá a su gran ganador en una definición que promete ser muy dinámica y entretenida. La última instancia del certamen organizado por LA GACETA junto al Ministerio de Educación reunirá a las tres parejas que lograron superar las distintas etapas y pondrá en juego el Gran Premio: un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso ganador.
La gran final se desarrollará en los estudios de LG Play y tendrá una estructura algo diferente a la de las semifinales. Ya no habrá cinco parejas enfrentándose desde el comienzo. Los tres finalistas llegarán con un objetivo común, pero deberán superar distintos bloques para conseguir un lugar en la instancia decisiva.
Tres bloques
El primer bloque se abrirá con el juego “¿Quién lo hizo?”. Cada dupla recibirá un sobre con consignas y deberá identificar al protagonista de distintos hechos de la historia tucumana. Luego llegará “Dato incorrecto”, una propuesta en la que tendrán que detectar cuál de las opciones presentadas no es verdadera.
El cierre del primer bloque estará a cargo de “Recuerdo fotográfico”, otro desafío que pondrá a prueba la capacidad de los estudiantes para reconocer lugares, personajes y situaciones vinculadas con la historia provincial. Pero hay una diferencia clave: la pareja que gane este primer bloque pasará directamente a la definición final. Esa queentregará el gran premio.
Los otros dos equipos no quedarán eliminados. Tendrán una segunda oportunidad en el bloque siguiente, que estará integrado por dos juegos: “Detectives de la Historia” y “Verdadero o Falso”. En “Detectives de la Historia”, deberán utilizar pistas para descubrir una persona, institución, lugar o acontecimiento. La rapidez para interpretar la información será fundamental. Después llegará “Verdadero o Falso”, con afirmaciones que deberán analizar y resolver con precisión. De allí saldrá el último finalista.
Con dos parejas clasificadas, comenzará el tercer y último bloque. Allí se enfrentarán solamente los dos finalistas que hayan logrado superar las etapas anteriores.
El juego elegido para la definición será nuevamente “¿Quién lo hizo?”, pero esta vez tendrá una dinámica distinta: habrá tres preguntas y todos los participantes responderán al mismo tiempo utilizando las pizarras.
Tres parejas, tres caminos
Las protagonistas de la gran final serán tres duplas de mujeres, una por cada año. Por cuarto año competirán Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de la Escuela de Comercio N.º 1 General Manuel Belgrano. Ellas fueron las primeras en conseguir el pase, después de una semifinal que tuvo que resolverse mediante desempates debido al alto nivel de aciertos.
Por quinto año estarán Helena Brandán y Mía Candela Sierra González, del Colegio Nacional Bartolomé Mitre. Las alumnas se lucieron en la segunda semifinal: acertaron prácticamente todas las respuestas y lograron avanzar con una actuación especialmente sólida. Entre otros desafíos, reconocieron desde la primera pista a la Ciudad Sagrada de Quilmes y luego se destacaron en “Verdadero o falso” y “El dato incorrecto”.
La última pareja en sumarse fue la de sexto año: Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, de la Escuela N.º 248 Juan Luis Nougués. Ellas se impusieron en la tercera semifinal y completaron el cuadro de finalistas.
La conducción estará a cargo de Carolina Servetto y Matías Auad, quienes acompañarán a los estudiantes durante los desafíos.
El premio que las espera
Las tres parejas llegan a la final después de atravesar distintas etapas de un certamen que reunió a miles de estudiantes tucumanos. Para llegar hasta aquí debieron superar instancias escolares, zonales y provinciales y prepararse sobre contenidos de historia, geografía, deporte y cultura.
Ahora todo ese recorrido se concentrará en una última jornada. Lucía y Solana, Helena y Mía, y Brisa y Mehilen deberán responder, deducir, recordar y trabajar en equipo para avanzar hasta el tramo decisivo.
La pareja que se consagre campeona obtendrá para su curso un viaje a Villa Carlos Paz, una experiencia pensada para compartir entre compañeros y celebrar el cierre de esta aventura educativa.
Mañana no habrá una nueva semifinal ni margen para recuperarse. Habrá juegos, pizarras, pistas, respuestas y una última oportunidad para demostrar quién sabe más sobre Tucumán.
La gran final ya tiene protagonistas. Ahora falta saber quién se quedará con el título y quién podrá decir que, además de aprender sobre su provincia, convirtió ese conocimiento en un viaje inolvidable a Carlos Paz.