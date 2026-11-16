Al fin llegó: Glenn Close recibió su Oscar Honorífico tras perder ocho nominaciones

Glenn Close recibió un Oscar Honorífico

El Ray Dolby de Ovation Hollywood fue sede de la entrega de este domingo. Close asistió junto a su hija, Annie Starke, a quien le dedicó el premio. “Cuando tenía tres años, me miró y me dijo: ‘Te quiero, te quiero por completo’. Siendo madre soltera, trabajadora, sabía exactamente a qué se refería (...). Sos mi corazón y mi alma, comparto esto con vos, mi querida niña”, dijo la actriz premiada desde el escenario. En Instagram, Starke mostró cómo se preparaban para la ceremonia y compartió imágenes de la cena.