Al fin llegó: Glenn Close recibió su Oscar Honorífico tras perder ocho nominaciones

Resumen para apurados
- La Academia de Hollywood entregó este domingo el Oscar Honorífico a Glenn Close en Los Ángeles, reconociendo sus más de cuatro décadas de destacada trayectoria cinematográfica.
- El galardón llega tras ocho nominaciones competitivas que la actriz no logró ganar desde 1983, con recordados papeles en filmes como Atracción fatal y Relaciones peligrosas.
- Durante su discurso, Close defendió el valor del arte actoral frente al avance de la inteligencia artificial y celebró el fin de una histórica deuda de la industria con su carrera.
Este fin de semana, Glenn Close pudo cerrar el ciclo de reconocimientos que recibió en su vida artística. Aunque tiene un largo haber de galardones entregados por sus interpretaciones, e incluso ocho nominaciones al Oscar, no había logrado quedarse con uno. Este domingo, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood le entregó el Oscar Honorífico por su carrera de más de cuatro décadas.
Un Oscar Honorífico es un premio entregado por la Junta de Gobernadores de la Academia, de allí que su nombre original en inglés sea Governors Awards. La gobernación está conformada por representantes de diferentes ramas de la industria; entre ellas, actores, animación, casting, fotografía, diseño de vestuario, dirección, documentales, rama ejecutiva, edición, maquillaje y estilistas, marketing y relaciones públicas, música, producción y tecnología, diseño de producción y cortometrajes, sonido, efectos visuales y escritura.
Glenn Close recibió un Oscar Honorífico
El Ray Dolby de Ovation Hollywood fue sede de la entrega de este domingo. Close asistió junto a su hija, Annie Starke, a quien le dedicó el premio. “Cuando tenía tres años, me miró y me dijo: ‘Te quiero, te quiero por completo’. Siendo madre soltera, trabajadora, sabía exactamente a qué se refería (...). Sos mi corazón y mi alma, comparto esto con vos, mi querida niña”, dijo la actriz premiada desde el escenario. En Instagram, Starke mostró cómo se preparaban para la ceremonia y compartió imágenes de la cena.
Al recibir la estatuilla, Close se refirió al reconocimiento como “el mayor de los honores” y dijo que, aunque a veces sentía que estaba más cerca que otras, nunca esperó realmente ganar. “Siempre he sentido que el mayor honor es estar presente. En los últimos años he estado allí ocho veces, no mirando por la ventana, sino presente”, destacó y se refirió a sus colegas como personas que siempre la inspiraron.
También se refirió a la actuación y la incursión de la inteligencia artificial en su rubro. “El arte de la actuación y de contar grandes historias nunca ha sido más vital para la existencia de nuestra especie frágil, violenta, pero capaz de trascendencia”, dijo. Asimismo, declaró que las imperfecciones son la salvación de las personas y que la actuación en cualquier historia representa una gran responsabilidad.
Respecto a la postergación casi eterna de su premiación, Close soltó un comentario con humor e ironía. “Probablemente ya no quieren seguir sintiéndose culpables”, dijo sobre la Academia.
Las múltiples premiaciones de Glenn Close en los Oscar
Glenn Close empezó su carrera a lo grande. Con su primera película llegó también su primera nominación a los Oscar en 1983. La Academia la incluyó en la nómina entre las Mejores actrices de reparto por “El mundo según Garp”. Ese año, la ganadora de la categoría fue Jessica Lange por “Tootsie”. En 1984 y 1985, también recibió nominaciones en el mismo grupo por “Reencuentro” y “El mejor”, años en que la Academia consideró que era oportuno destacar a Linda Hunt y Peggy Ashcroft, respectivamente.
A fines de la misma década, Close obtuvo sus primeras nominaciones como Mejor actriz protagónica. La primera vez fue en 1988, por la memorable Alex Forrest de “Atracción fatal”. Cher fue la ganadora ese año por “Hechizo de luna”. En 1989, Close volvió a acercarse a la victoria con una nominación por “Relaciones peligrosas”, pero la Academia entregó la estatuilla a Jodie Foster por “El acusado”.
Más de dos décadas más tarde, en 2012, el nombre de Close volvió a aparecer en los Oscar por su papel en “Albert Nobbs”, donde interpreta a una mujer que se hace pasar por un hombre. Perdió contra Meryl Streep por “La dama de hierro”, donde encarnó a Margaret Thatcher. En 2019 recibió otra nominación por “La buena esposa”, pero el galardón quedó con Olivia Colman por una película de Yorgos Lanthimos, “La favorita”.
La última nominación que recibió fue en 2021, otra vez como Mejor actriz de reparto, por “Hillbilly Elegy”. Youn Yuh-jung fue la ganadora por su aparición en “Minari”.