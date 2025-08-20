Meryl Streep reveló quién fue el actor que mejor la besó: "Nadie lo hizo como él"

Meryl Streep, dueña de una de las carreras más brillantes de Hollywood y reconocida por su versatilidad, sorprendió al dar una confesión íntima sobre su vida profesional: reveló quién fue el actor que mejor la besó en toda su trayectoria. A sus 76 años y con más de 70 películas en su haber, la estrella no dudó al mencionar a Robert Redford, su compañero en Memorias de África (1985).