Meryl Streep reveló quién fue el actor que mejor la besó: "Nadie lo hizo como él"

Meryl Streep reveló quién fue el actor que mejor la besó: "Nadie lo hizo como él"

La actriz, considerada la mejor de su generación, recordó a un compañero de rodaje y confesó que se enamoró durante la filmación.

Meryl Streep. Meryl Streep.
Hace 29 Min

Meryl Streep, dueña de una de las carreras más brillantes de Hollywood y reconocida por su versatilidad, sorprendió al dar una confesión íntima sobre su vida profesional: reveló quién fue el actor que mejor la besó en toda su trayectoria. A sus 76 años y con más de 70 películas en su haber, la estrella no dudó al mencionar a Robert Redford, su compañero en Memorias de África (1985).

En una entrevista citada por el medio británico Express, Streep confesó que en aquel rodaje vivió algo especial. “Cuando llegamos a la quinta toma, yo ya estaba enamorada y creo que eso se percibe en la película”, señaló la actriz.

Uno de los momentos que más la marcó fue la escena en la que Redford le lava el cabello, un gesto que definió como profundamente íntimo. “Hemos visto tantas escenas de personas haciendo el amor, pero no una escena con ese amor y esa delicadeza. Es tierno y sensual. No solemos ver escenas con el tipo de sensualidad que exploramos en Memorias de África”, reflexionó.

Streep incluso admitió que no quería que el rodaje llegara a su fin. “Yo deseaba que no acabase, a pesar de que estaba rodeada de hipopótamos”, bromeó. Sobre su compañero, lo describió como un auténtico “rompecorazones” y defendió su actuación frente a las críticas: “Fue sutil y perfecta”.

La película dirigida por Sydney Pollack se convirtió en un fenómeno de taquilla y en uno de los grandes clásicos del cine romántico. En la ceremonia de los Oscar de 1986 obtuvo once nominaciones y ganó siete estatuillas, incluidas mejor película y mejor director. También arrasó en los Globos de Oro y los BAFTA, sumando más de veinte premios internacionales.

Por su parte, Meryl Streep consolidó una carrera intachable: ganó tres premios Oscar y recibió más de veinte nominaciones, además de numerosos Globos de Oro, BAFTA y Emmy. En años recientes fue distinguida con la Palma de Oro de Honor en Cannes 2024 y el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2023.

Su filmografía incluye títulos icónicos como El cazador (1978), Kramer vs. Kramer (1979), Los puentes de Madison (1995), El diablo viste a la moda (2006), Mamma Mia! (2008), La duda (2008) y No mires arriba (2021), entre muchos otros.

A pesar de los galanes con los que compartió pantalla a lo largo de su extensa carrera, Meryl Streep lo dejó claro: nadie la besó como Robert Redford.

