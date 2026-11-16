¿Cuándo es el Black Friday 2026?

Acción de Gracias tiene un día fijo en el calendario que no siempre coincide en número. Esto se da porque se determinó que se celebra el cuarto jueves de noviembre. En 2026, eso será el 26. El Black Friday, por lo tanto, será el viernes inmediatamente posterior, 27 de noviembre. Se espera que, como cada año, cientos de locales se sumen de forma online y presencial para ofrecer productos y servicios a precios o con modos de pago más accesibles.