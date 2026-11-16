Resumen para apurados
- Comercios de Argentina y el mundo celebrarán el Black Friday el 27 de noviembre de 2026 para impulsar el consumo con ofertas online y presenciales tras Acción de Gracias.
- El evento sigue al Cyber Monday, que generó $682.185 millones en Argentina con récord de unidades pero un ticket promedio inferior, reflejando compras más planificadas.
- La jornada apunta a sostener la actividad comercial antes de las fiestas navideñas, adaptándose a un consumidor cauteloso frente a la inflación y el poder adquisitivo.
Un nuevo evento de oportunidades de compra está a punto de llegar a Argentina y al mundo. Faltan apenas unos días para tener una jornada completa –y quizás más, según los negocios– para acceder a ofertas, descuentos y facilidades de pago. Originado en 1950 en Estados Unidos, el Black Friday surgió y logró expandirse por todo el mundo brindando opciones de compra más convenientes.
El calendario tiene una marca inconfundible a partir de la cual se decide la fecha del Black Friday. Cada viernes posterior a Acción de Gracias, las tiendas sacan a relucir sus ofertas más tentadoras. El evento, claro, no deja de tener como fuerte un ritual consumista que muchos pueden aprovechar para concretar compras que venían posponiendo o planificando con tiempo.
¿Cuándo es el Black Friday 2026?
Acción de Gracias tiene un día fijo en el calendario que no siempre coincide en número. Esto se da porque se determinó que se celebra el cuarto jueves de noviembre. En 2026, eso será el 26. El Black Friday, por lo tanto, será el viernes inmediatamente posterior, 27 de noviembre. Se espera que, como cada año, cientos de locales se sumen de forma online y presencial para ofrecer productos y servicios a precios o con modos de pago más accesibles.
El Black Friday no tiene un organizador oficial a nivel global ni en Argentina. Aunque no hay un consenso acerca de su origen, las hipótesis hablan de grandes movimientos de personas que buscaron abastecerse y hacer sus compras para Navidad luego de Acción de Gracias. Desde la segunda mitad del siglo XIX, según un artículo de National Geographic –“El inesperado origen del Black Friday: del desastre al éxito comercial”– la prensa estadounidense contribuyó a masificar el término.
Resultados del Cyber Monday 2026
Noviembre es un mes en el que coinciden los grandes eventos de ventas. A principios de este se llevó a cabo el Cyber Monday, que terminó con buenos resultados generales para los negocios participantes. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico publicó un balance de ventas en el que recalcó que el evento representó para las marcas adheridas medio mes de facturación.
Entre el 2 y 4 de noviembre se concretaron casi 5,6 millones de órdenes de compra y se vendieron más de 14,6 millones de productos en el país. Traducido a términos monetarios, la CACE indicó que el Cyber Monday facturó por un equivalente a $682.185 millones. Los rubros más beneficiados fueron las aplicaciones de alimentos, los Marketplaces y el Turismo. Contrario a lo que sucedía en temporadas anteriores, los que no figuraron entre los principales vendedores fueron Aires Acondicionados y TV.
Andrés Zaied, presidente de la CACE, por su parte, indicó que los resultados demostraron que los clientes siguen interesándose en las compras digitales, pero de una forma más estratégica. “Los datos muestran un incremento en la cantidad de unidades vendidas, pero con un ticket promedio más bajo, lo que hace que la facturación crezca, pero no por encima de la inflación promedio”, explicó.