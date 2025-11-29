Black Friday 2025: cómo evitar el endeudarse con las compras navideñas

La adrenalina por los grandes descuentos ya se desató. El Black Friday 2025 comenzó este viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el 1 de diciembre. Allí una ventana de oportunidades se abre, donde cientos de marcas ofrecen promociones tentadoras. Muchas personas ven esta jornada como el momento ideal para adelantar la compra de regalos de Navidad, atraídas por las promociones y las facilidades de pago, pero ante el riesgo del sobreendeudamiento por la emoción desenfrenada.
En medio de la euforia consumista, es crucial recordar que estas facilidades pueden derivar fácilmente en un mayor endeudamiento. Considerando que las proyecciones económicas indican una desaceleración de la economía y del consumo, gestionar bien los ingresos y gastos es fundamental para proteger nuestra salud financiera. Por ello, evitar las compras compulsivas es la clave para mantener el equilibrio y disfrutar las fiestas sin estrés.
La prudencia es la clave ante el uso del crédito
Cuando las ofertas son atractivas, es común recurrir a la tarjeta de crédito. Pero, ¿es una decisión acertada endeudarse en este contexto? Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes de Chile (UANDES), explicó al medio CNN que el uso del crédito "es conveniente si no se tiene la alternativa de pago al contado y solo si se sabe que las cuotas podrán ser pagadas a futuro". La meta es clara: no comprometer la estabilidad financiera.
El académico hace un llamado de atención: "el endeudamiento encarece el precio final de lo comprado, especialmente cuando se utiliza la tarjeta de crédito". Este costo extra suele pasar inadvertido, ya que la atención se concentra en el precio rebajado y no en el costo total del financiamiento. Por lo tanto, la decisión de endeudarse debe tomarse con cautela, evaluando siempre la capacidad real de pago y evitando comprometer recursos futuros que afecten el presupuesto familiar.
Planificá tu presupuesto antes de comprar
Para evitar caer en gastos impulsivos y aprovechar las promociones de forma inteligente, la planificación es la mejor herramienta. El primer paso es establecer un presupuesto. Antes de empezar a comprar, determiná cuánto estás dispuesto a gastar específicamente en decoraciones, regalos y otros gastos relacionados con la temporada.
Una vez que el presupuesto está definido, la investigación se vuelve vital. No te dejes llevar únicamente por los descuentos. Es crucial indagar sobre los precios de los productos deseados antes de la temporada navideña para asegurarse de que estas rebajas sean realmente genuinas, más en los eventos de compra electrónica, donde las ofertas de todo tipo abundan. El objetivo es aprovechar los descuentos de manera inteligente para ahorrar dinero y evitar endeudarse innecesariamente.
Compará precios y sé selectivo
Otro consejo esencial es comparar los diferentes precios en tiendas físicas y en línea, utilizando aplicaciones y páginas web de confianza para asegurarse de obtener el mejor precio posible. Además, es crucial evitar las compras de último minuto, ya que las decisiones apresuradas suelen conducir a gastos innecesarios y a no aprovechar las mejores ofertas.
Recordá que se debe ser selectivo con las ofertas. No compres un producto solo porque está en descuento, sino porque realmente lo necesitás o porque es un regalo adecuado para una persona. Si tenés dudas sobre la autenticidad de una promoción, el académico Claudio Álvarez de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la UANDES, recomendó revisar las opiniones recientes en redes sociales, ya que los usuarios suelen alertar sobre listados de ofertas sospechosas o precios "inflados". Siguiendo estos consejos, podés disfrutar de las festividades sin preocupaciones financieras.