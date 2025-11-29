Black Friday 2025: cómo evitar el endeudarse con las compras navideñas

La prudencia es la clave ante el uso del crédito

Cuando las ofertas son atractivas, es común recurrir a la tarjeta de crédito. Pero, ¿es una decisión acertada endeudarse en este contexto? Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes de Chile (UANDES), explicó al medio CNN que el uso del crédito "es conveniente si no se tiene la alternativa de pago al contado y solo si se sabe que las cuotas podrán ser pagadas a futuro". La meta es clara: no comprometer la estabilidad financiera.