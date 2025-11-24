Día de descuentos y ofertas: cuándo es el Black Friday 2025

En este orden, el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving se celebrará en 2025 este jueves 27 de noviembre. Por lo tanto, el viernes 28 será la nueva edición de Black Friday a la que se sumarán tanto comercios físicos como tiendas online de todo el mundo. Algunos extenderán ya empezaron a ofrecer sus descuentos y otros los extenderán por todo el fin de semana siguiente.