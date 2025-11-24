Secciones
Día de descuentos y ofertas: cuándo es el Black Friday 2025

El mes de las fiestas estará antecedido un año más por un evento con grandes promociones.

Tiendas de electrónica, indumentaria, turismo y supermercados se suman cada año al Black Friday.
Ya es oficial que una de las tradiciones comerciales más fuertes del fin de año estadounidense se haya replicado en países de todo el mundo. En la previa de las fiestas, llega el Black Friday o Viernes Negro, un día completo en que los comercios aprovechan para tentar a los clientes con sus mejores ofertas, descuentos, promociones y opciones de financiación.

Los descuentos del Black Friday para reservar alojamiento a un menor precio

Los descuentos del Black Friday para reservar alojamiento a un menor precio

El Black Friday es la oportunidad perfecta en que se da un marcado descenso de precios y una mayor accesibilidad para los compradores respecto a los días inmediatamente anteriores. Quienes venían posponiendo algunas compras, esta semana podrán aprovechar para analizar nuevamente si conviene o no hacer un pedido este Viernes Negro. Eso sí: habrá que tener cuidado con las falsas ofertas y promociones que algunos negocios tienen la costumbre de poner a disposición.

Cuándo es el Black Friday 2025

Cada año el Black Friday está antecedido por el Día de Acción de Gracias. La festividad de origen religioso se celebra tradicionalmente en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre. El presidente en ejercicio emite una proclama anualmente para declarar ese día como una jornada festiva. Para los comerciantes, el día posterior es el día clave, porque se lleva a cabo el Black Friday.

En este orden, el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving se celebrará en 2025 este jueves 27 de noviembre. Por lo tanto, el viernes 28 será la nueva edición de Black Friday a la que se sumarán tanto comercios físicos como tiendas online de todo el mundo. Algunos extenderán ya empezaron a ofrecer sus descuentos y otros los extenderán por todo el fin de semana siguiente.

El objetivo de Black Friday es que los consumidores puedan hacer las compras y abastecerse lo suficiente para las fiestas de fin de año. Se puede aprovechar el evento para comprar tanto comidas y guardarla en el freezer, como para dejar listos los regalos de la temporada y las bebidas para los brindis.

Cómo saber si las ofertas del Black Friday son reales

El sitio especializado en tecnología y mundo digital Xataka compartió una serie de recomendaciones. Los usuarios podrán tener en cuenta estos puntos para saber si las ofertas que les interesan son realmente convenientes o si se trata de lo que comúnmente se reconoce como un “precio inflado”.

El primer tip es hacer un seguimiento previo del precio de lo que quieras comprar para asegurarte de que los locales no subieron el costo días previos para aplicar luego los descuentos falsos. Para evitar caer en las compras innecesarias, también es útil tener una lista de compras prioritarias. De esta forma evitarás caer en las redes de los comercios que siempre intentan llevarte a hacer el pago por lo que sea.

Una herramienta que habitualmente se usa para estos eventos son los comparadores de historial de precios, que elaboran un listado con la evolución de los precios de determinados objetos a lo largo del tiempo. Los comparadores permiten ver ofertas pasadas y el precio medio y te ayudan a detectar trampas como los incrementos considerables en los días previos al Black Friday. Keepa es una de las herramientas online que pueden utilizarse para esto.

Siempre es buena opción probar también con los resultados de la IA. Consultar a ChatGPT o Gemini sobre los mejores precios de un determinado producto puede dar buenos resultados.

Todo sobre el Black Friday 2025: ¿qué conviene comprar y qué evitar?

Todo sobre el Black Friday 2025: ¿qué conviene comprar y qué evitar?

Las cinco ofertas tecno más tentadoras de Amazon para el Black Friday

Las cinco ofertas tecno más tentadoras de Amazon para el Black Friday

