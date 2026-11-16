Encuesta: ¿Es la liga argentina más competitiva que las europeas? La defensa de "Chiqui" Tapia que reabre el debate

Resumen para apurados
- Claudio Tapia, presidente de la AFA, defendió en una entrevista en América TV la paridad de la liga argentina frente a las europeas para responder a las críticas a su formato.
- El dirigente argumentó que en torneos como los de España y Francia los campeones se definen con antelación, a diferencia de la definición ajustada del certamen local.
- Sus dichos reabrieron el debate sobre si la paridad compensa los continuos cambios de formato y la cantidad de equipos o si perjudica la calidad y proyección del torneo.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, salió al cruce de las críticas hacia el formato actual de la Primera División y defendió la paridad del certamen local frente a las principales competencias del Viejo Continente.
"Yo escucho a todos y no creo que estemos arruinando el fútbol. Llegamos a la última fecha con tres equipos con chances de ser campeón", afirmó el dirigente en una entrevista televisiva con Tomás Rebord en América TV.
Para sostener su postura de que el fútbol local es más disputado que los torneos europeos, Tapia apuntó directamente contra la previsibilidad de ligas como las de España y Francia. "Cuando vos agarrás la liga española, están primeros Barcelona y Real Madrid, y el cuarto está a 16 puntos. El primero le saca 40 puntos al que desciende", cuestionó. En la misma línea, ironizó sobre el dominio en la Ligue 1: "En Francia el PSG es campeón desde hace 10 años seguidos. Si a eso le llaman competitividad... No juegan por nada. Con esos torneos, después de la quinta fecha no juegan por nada".
Las declaraciones del titular de la AFA reavivan una discusión central entre los hinchas y protagonistas del fútbol argentino: si la paridad en las definiciones compensa la cantidad de equipos y los constantes cambios reglamentarios, o si por el contrario atenta contra el nivel de juego y la proyección de los futbolistas.