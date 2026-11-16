DeportesFútbol

Encuesta: ¿Es la liga argentina más competitiva que las europeas? La defensa de "Chiqui" Tapia que reabre el debate

Entrá y votá en el sondeo de LA GACETA.

Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA.
Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA.
Por Redacción Deportes Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Claudio Tapia, presidente de la AFA, defendió en una entrevista en América TV la paridad de la liga argentina frente a las europeas para responder a las críticas a su formato.
  • El dirigente argumentó que en torneos como los de España y Francia los campeones se definen con antelación, a diferencia de la definición ajustada del certamen local.
  • Sus dichos reabrieron el debate sobre si la paridad compensa los continuos cambios de formato y la cantidad de equipos o si perjudica la calidad y proyección del torneo.
Resumen generado con IA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, salió al cruce de las críticas hacia el formato actual de la Primera División y defendió la paridad del certamen local frente a las principales competencias del Viejo Continente.

"Yo escucho a todos y no creo que estemos arruinando el fútbol. Llegamos a la última fecha con tres equipos con chances de ser campeón", afirmó el dirigente en una entrevista televisiva con Tomás Rebord en América TV.  

Para sostener su postura de que el fútbol local es más disputado que los torneos europeos, Tapia apuntó directamente contra la previsibilidad de ligas como las de España y Francia. "Cuando vos agarrás la liga española, están primeros Barcelona y Real Madrid, y el cuarto está a 16 puntos. El primero le saca 40 puntos al que desciende", cuestionó. En la misma línea, ironizó sobre el dominio en la Ligue 1: "En Francia el PSG es campeón desde hace 10 años seguidos. Si a eso le llaman competitividad... No juegan por nada. Con esos torneos, después de la quinta fecha no juegan por nada".  

Las declaraciones del titular de la AFA reavivan una discusión central entre los hinchas y protagonistas del fútbol argentino: si la paridad en las definiciones compensa la cantidad de equipos y los constantes cambios reglamentarios, o si por el contrario atenta contra el nivel de juego y la proyección de los futbolistas.

Temas Claudio "Chiqui" Tapia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Te aumentan todo, pero el fútbol no aumenta”: “Chiqui” Tapia anticipó una pelea por los derechos de TV

“Te aumentan todo, pero el fútbol no aumenta”: “Chiqui” Tapia anticipó una pelea por los derechos de TV

“Si yo voy a jugar sin delantero, ¿cómo hago un gol?”: la chicana de “Chiqui” Tapia a River

“Si yo voy a jugar sin delantero, ¿cómo hago un gol?”: la chicana de “Chiqui” Tapia a River

Con ironía, Tapia habló de los insultos en las canchas y contó por qué ya no le afectan

Con ironía, Tapia habló de los insultos en las canchas y contó por qué ya no le afectan

Lo más popular
Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta
1

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
2

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares
3

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición
4

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

Cartas de lectores: Elena Roger
5

Cartas de lectores: Elena Roger

Ranking notas premium
Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta
1

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
2

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo
3

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”
4

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”

Cartas de lectores: Elena Roger
5

Cartas de lectores: Elena Roger

Más Noticias
Cartas de lectores: Elena Roger

Cartas de lectores: Elena Roger

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

La caída de Jensen Huang y el futuro de la inteligencia artificial sin su rey

La caída de Jensen Huang y el futuro de la inteligencia artificial sin su rey

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

¿Cuánto se necesitó para no ser pobre en Tucumán?

¿Cuánto se necesitó para no ser pobre en Tucumán?

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

Milei confirmó que buscará su reelección el año próximo

Milei confirmó que buscará su reelección el año próximo

Comentarios