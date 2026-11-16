Encuesta: ¿Es la liga argentina más competitiva que las europeas? La defensa de "Chiqui" Tapia que reabre el debate

Para sostener su postura de que el fútbol local es más disputado que los torneos europeos, Tapia apuntó directamente contra la previsibilidad de ligas como las de España y Francia. "Cuando vos agarrás la liga española, están primeros Barcelona y Real Madrid, y el cuarto está a 16 puntos. El primero le saca 40 puntos al que desciende", cuestionó. En la misma línea, ironizó sobre el dominio en la Ligue 1: "En Francia el PSG es campeón desde hace 10 años seguidos. Si a eso le llaman competitividad... No juegan por nada. Con esos torneos, después de la quinta fecha no juegan por nada".