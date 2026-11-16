“Te aumentan todo, pero el fútbol no aumenta”: “Chiqui” Tapia anticipó una pelea por los derechos de TV

Sin embargo, defendió a las asociaciones civiles sin fines de lucro porque, a su entender, representan la cultura del país y la historia de los clubes, que no son solo fútbol. Además, recordó que la AFA es una entidad privada y no estatal, y que su plataforma digital, con el ascenso, el fútbol femenino y el futsal, tiene casi un millón de suscriptores.