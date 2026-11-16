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“Te aumentan todo, pero el fútbol no aumenta”: “Chiqui” Tapia anticipó una pelea por los derechos de TV

El presidente de la AFA puso en duda que solo 1,8 millones de personas paguen por ver partidos. Además, defendió a las asociaciones civiles.

LA GACETA, FOTO DE OSVALDO RIPOLL
LA GACETA, FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Por Redacción Deportes Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • Claudio Tapia cuestionó en América TV los abonados declarados por el fútbol argentino y anticipó una disputa por los derechos de TV ante el atraso en los ingresos.
  • El contrato rige desde 2017 y exige 2,5 millones de suscriptores para elevar los pagos a clubes. La AFA audita los números frente a los 12 millones de clientes de cable.
  • La postura de la AFA abre una puja con las señales privadas por renegociar contratos y refuerza el rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas en el país.
Resumen generado con IA

La discusión por los derechos de televisión tuvo un nuevo capítulo en Dominbord, el programa de Tomás Rebord en América TV. Allí, Claudio “Chiqui” Tapia puso en duda los números de la televisión paga y sostuvo que no es posible que en un país futbolero solo 1,8 millones de personas paguen para ver los partidos.

Según explicó, el contrato vigente se firmó en 2017, antes de que asumiera, y establece que los ingresos de los clubes solo mejoran si se superan los 2,5 millones de abonados al paquete premium. Además, comparó esa cifra con los cerca de 12 millones de suscriptores de cable que, según sus datos, hay en todo el país.

En ese marco, remarcó que otros servicios suben sus precios de manera constante, como la banda ancha o la telefonía. “Te aumentan Netflix, te aumentan todo, pero el fútbol no aumenta”, disparó. Por eso, adelantó que la AFA realiza auditorías sobre los contratos y analiza cuántas personas ven los partidos.

Capitales privados y asociaciones civiles

Tapia también se refirió al debate por el modelo de los clubes, luego de que Rebord mencionara la postura de Juan Sebastián Verón a favor de las sociedades anónimas deportivas. El dirigente aseguró que el fútbol ya está lleno de capitales privados, ya que son privados los derechos de televisión, los patrocinios y la publicidad estática.

Sin embargo, defendió a las asociaciones civiles sin fines de lucro porque, a su entender, representan la cultura del país y la historia de los clubes, que no son solo fútbol. Además, recordó que la AFA es una entidad privada y no estatal, y que su plataforma digital, con el ascenso, el fútbol femenino y el futsal, tiene casi un millón de suscriptores.

Por último, el titular de la AFA vinculó parte de las críticas que recibe con esa disputa económica. Incluso mencionó que, tras un reciente hackeo a Binance, un medio ilustró la noticia con su imagen, algo que consideró injustificado.

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