DeportesFútbol

“Si yo voy a jugar sin delantero, ¿cómo hago un gol?”: la chicana de “Chiqui” Tapia a River

El presidente de la AFA evitó opinar sobre el arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico. Pidió que técnicos y futbolistas asuman sus errores.

DERROTA. River perdió con Boca en La Bombonera, y su presidente se quejó por el arbitraje.
DERROTA. River perdió con Boca en La Bombonera, y su presidente se quejó por el arbitraje.
Por Redacción Deportes Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • En América TV, Claudio Tapia cruzó a River tras el Superclásico: cuestionó su planteo táctico y pidió asumir responsabilidades en lugar de culpar al arbitraje de la AFA.
  • La polémica surgió tras la derrota ante Boca con arbitraje de Nicolás Ramírez; Tapia remarcó que los jueces son humanos y que el colegio arbitral sanciona los errores reales.
  • La declaración tensa el vínculo entre la AFA y los clubes que cuestionan los arbitrajes, marcando una postura firme de la dirigencia frente a las críticas por los fallos.
Resumen generado con IA

El arbitraje de Nicolás Ramírez en el último Superclásico, que Boca le ganó a River en La Bombonera, también fue tema en Dominbord, el ciclo de Tomás Rebord en América TV. Claudio “Chiqui” Tapia evitó opinar sobre las decisiones del juez, pero aprovechó para pedir que cada uno se haga cargo de sus errores.

Tapia explicó que no le corresponde hablar de los fallos porque no fue el árbitro del partido. Sin embargo, dejó en claro que, si se analiza un encuentro, también hay que revisar los planteos, las formaciones, los cambios y los errores propios de cada equipo.

En esa línea, cuestionó que las derrotas siempre se expliquen por los árbitros o por el presidente de la AFA y remarcó que él no patea los penales ni erra goles debajo del arco. También mencionó el caso de un juvenil que debutó y fue reemplazado a los 45 minutos.

La pregunta por los delanteros

Uno de los pasajes más llamativos llegó cuando se refirió a la ofensiva. “Si yo voy a jugar sin delantero, ¿cómo hago un gol?”, se preguntó Tapia, quien insistió en que no es responsable de esas decisiones y en que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades.

El dirigente agregó que nadie puede sentirse perjudicado por la AFA si sumó la mayoría de los puntos en juego y aseguró que, cuando un árbitro se equivoca, el colegio arbitral toma medidas, como apartarlo de las designaciones. Además, comparó la situación con el fútbol europeo, donde, según su visión, los jugadores no rodean a los jueces como sucede en el país.

Por último, Tapia remarcó que el árbitro es un ser humano que vive el partido con la misma intensidad que jugadores y entrenadores. Y concluyó que en el fútbol también hay que saber perder y reconocer los errores, sin buscar siempre culpables afuera.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsEl PaísAsociación del Fútbol ArgentinoSuperclásicoClaudio "Chiqui" TapiaClaudio TapiaEstadio Alberto J Armando
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Godoy Cruz superó 3 a 1 a Tristán Suárez y volvió a Primera División

Godoy Cruz superó 3 a 1 a Tristán Suárez y volvió a Primera División

La selección argentina cayó 2-1 contra Uruguay en el inicio de la era sin Messi

La selección argentina cayó 2-1 contra Uruguay en el inicio de la era sin Messi

Lo más popular
Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta
1

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
2

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares
3

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición
4

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

Cartas de lectores: Elena Roger
5

Cartas de lectores: Elena Roger

Ranking notas premium
Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta
1

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
2

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo
3

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”
4

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”

Cartas de lectores: Elena Roger
5

Cartas de lectores: Elena Roger

Más Noticias
Cartas de lectores: Elena Roger

Cartas de lectores: Elena Roger

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

La caída de Jensen Huang y el futuro de la inteligencia artificial sin su rey

La caída de Jensen Huang y el futuro de la inteligencia artificial sin su rey

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

¿Cuánto se necesitó para no ser pobre en Tucumán?

¿Cuánto se necesitó para no ser pobre en Tucumán?

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

Milei confirmó que buscará su reelección el año próximo

Milei confirmó que buscará su reelección el año próximo

Comentarios