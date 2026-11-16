“Si yo voy a jugar sin delantero, ¿cómo hago un gol?”: la chicana de “Chiqui” Tapia a River

Resumen para apurados
- En América TV, Claudio Tapia cruzó a River tras el Superclásico: cuestionó su planteo táctico y pidió asumir responsabilidades en lugar de culpar al arbitraje de la AFA.
- La polémica surgió tras la derrota ante Boca con arbitraje de Nicolás Ramírez; Tapia remarcó que los jueces son humanos y que el colegio arbitral sanciona los errores reales.
- La declaración tensa el vínculo entre la AFA y los clubes que cuestionan los arbitrajes, marcando una postura firme de la dirigencia frente a las críticas por los fallos.
El arbitraje de Nicolás Ramírez en el último Superclásico, que Boca le ganó a River en La Bombonera, también fue tema en Dominbord, el ciclo de Tomás Rebord en América TV. Claudio “Chiqui” Tapia evitó opinar sobre las decisiones del juez, pero aprovechó para pedir que cada uno se haga cargo de sus errores.
Tapia explicó que no le corresponde hablar de los fallos porque no fue el árbitro del partido. Sin embargo, dejó en claro que, si se analiza un encuentro, también hay que revisar los planteos, las formaciones, los cambios y los errores propios de cada equipo.
En esa línea, cuestionó que las derrotas siempre se expliquen por los árbitros o por el presidente de la AFA y remarcó que él no patea los penales ni erra goles debajo del arco. También mencionó el caso de un juvenil que debutó y fue reemplazado a los 45 minutos.
La pregunta por los delanteros
Uno de los pasajes más llamativos llegó cuando se refirió a la ofensiva. “Si yo voy a jugar sin delantero, ¿cómo hago un gol?”, se preguntó Tapia, quien insistió en que no es responsable de esas decisiones y en que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades.
El dirigente agregó que nadie puede sentirse perjudicado por la AFA si sumó la mayoría de los puntos en juego y aseguró que, cuando un árbitro se equivoca, el colegio arbitral toma medidas, como apartarlo de las designaciones. Además, comparó la situación con el fútbol europeo, donde, según su visión, los jugadores no rodean a los jueces como sucede en el país.
Por último, Tapia remarcó que el árbitro es un ser humano que vive el partido con la misma intensidad que jugadores y entrenadores. Y concluyó que en el fútbol también hay que saber perder y reconocer los errores, sin buscar siempre culpables afuera.