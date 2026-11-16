“Si yo voy a jugar sin delantero, ¿cómo hago un gol?”: la chicana de “Chiqui” Tapia a River

El dirigente agregó que nadie puede sentirse perjudicado por la AFA si sumó la mayoría de los puntos en juego y aseguró que, cuando un árbitro se equivoca, el colegio arbitral toma medidas, como apartarlo de las designaciones. Además, comparó la situación con el fútbol europeo, donde, según su visión, los jugadores no rodean a los jueces como sucede en el país.