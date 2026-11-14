Argentina, entre los países con mayor inflación de la región: cómo quedó el ranking de octubre

Dos países de la región registraron deflación en octubre

En el otro extremo del ranking se ubicaron Paraguay y Guatemala, los únicos dos países que registraron una variación mensual negativa de los precios. En Paraguay, el índice retrocedió un 0,10%, según informó el Banco Central de ese país. Entre los factores que incidieron en el resultado se destacaron las bajas en los precios de los alimentos y de los bienes importados. Además, no fue la primera vez que presentó una variación negativa durante 2026: también había ocurrido en junio (-0,3%) y julio (-0,1%).