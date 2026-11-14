Argentina, entre los países con mayor inflación de la región: cómo quedó el ranking de octubre

Resumen para apurados
- Argentina se ubicó en octubre como el segundo país con mayor inflación de América Latina tras registrar un alza del 2,17%, superada únicamente por Venezuela.
- El Indec confirmó que el IPC acumuló 26,3% en diez meses. Solo tres países superaron el 1% mensual en la región, mientras que Paraguay y Guatemala tuvieron deflación.
- El dato expone la persistente divergencia económica de Argentina frente al resto de la región, donde la mayoría de los países ya consolidó variaciones de precios mínimas.
Argentina se ubicó entre los países con mayor inflación de América Latina durante octubre. Según los datos relevados en la región, el país registró una suba mensual del 2,17%, un resultado que lo posicionó en el segundo lugar del ranking, únicamente por detrás de Venezuela, donde el incremento alcanzó el 6,20%. Bolivia completó los primeros tres puestos, con una variación del 2,07%.
El dato se conoce luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que el IPC se aceleró al 2,2% en octubre. Con este resultado, la variación interanual llegó al 33,1%, mientras que el acumulado en los primeros diez meses del año alcanzó el 26,3%.
Los tres países mencionados fueron los únicos de la región que superaron el 1% de inflación mensual. En los otros 13, las variaciones se mantuvieron por debajo de ese porcentaje e incluso dos registraron deflación, es decir, una disminución del nivel general de precios respecto de septiembre.
Venezuela encabezó el ranking y Bolivia registró una fuerte aceleración
Venezuela lideró el listado con una inflación del 6,20%, casi tres veces superior a la argentina. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela, se trató del registro más bajo de 2026 y del tercer mes consecutivo con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de un solo dígito.
En el segundo puesto quedó la Argentina, con el 2,17% informado por el Indec, mientras que Bolivia se ubicó tercera con el 2,07%. En este último caso, el porcentaje representó más del doble del 0,85% registrado en septiembre.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) boliviano atribuyó principalmente el incremento al encarecimiento del transporte, luego de que en septiembre se eliminara la subvención al diésel, y a las subas de precios de algunos alimentos, consignó un artículo del portal "Infobae".
Más atrás se posicionó Honduras, con una inflación del 0,91%. Luego apareció un grupo de seis países cuyos registros oscilaron entre el 0,50% y el 0,65%: Chile (0,50%), Perú (0,56%), República Dominicana y El Salvador (ambos con 0,58%), Uruguay (0,59%) y México (0,65%). En este último caso, la variación fue inferior a un tercio de la registrada en la Argentina.
Por debajo de ese grupo quedaron Costa Rica, con el 0,39%; Nicaragua, con el 0,21%; Colombia, con el 0,20%; y Brasil, con el 0,14%.
Dos países de la región registraron deflación en octubre
En el otro extremo del ranking se ubicaron Paraguay y Guatemala, los únicos dos países que registraron una variación mensual negativa de los precios. En Paraguay, el índice retrocedió un 0,10%, según informó el Banco Central de ese país. Entre los factores que incidieron en el resultado se destacaron las bajas en los precios de los alimentos y de los bienes importados. Además, no fue la primera vez que presentó una variación negativa durante 2026: también había ocurrido en junio (-0,3%) y julio (-0,1%).
Guatemala, por su parte, registró una caída del 0,18% en octubre.