Martín Cirio anunció que se postularía como diputado y horas después reveló la verdad

La revelación tuvo lugar en el marco de "La Noche de Martina 2", el espectáculo masivo con el que Cirio trasladó sus transmisiones de streaming a un escenario de gran escala en Parque Patricios. Ante un marco multitudinario, la jornada contó con la participación de figuras de la farándula y el espectáculo como L-Gante, Nicole Neumann, Marixa Balli, Anto Pane, Esteban Rebord, Luciana Salazar y Diego Topa, además de un segmento de repaso personal conducido por Mariana Fabbiani. Vestido con un atuendo de novia y tras momentos de alto impacto escénico como un beso con Pablo Agustín y la reaparición de su exnovio Nacho, el influencer reservó el anuncio central para el tramo final de la velada.