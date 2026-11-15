Martín Cirio anunció que se postularía como diputado y horas después reveló la verdad

Resumen para apurados
- En su show en Huracán, el influencer Martín Cirio anunció que sería candidato a diputado nacional, pero horas después aclaró en redes que era una broma para generar impacto.
- El anuncio ocurrió al cierre de "La Noche de Martina 2" ante miles de fans. Tras el revuelo mediático inicial, el streamer publicó "era bait" en sus historias de Instagram.
- El episodio abrió el debate sobre las fronteras entre humor y desinformación en medios digitales, mientras Cirio prepara un vivo aclaratorio y un viaje a España por trabajo.
El streamer e influencer Martín Cirio protagonizó un fuerte revuelo mediático al anunciar sorpresivamente que se postularía como candidato a diputado nacional durante el cierre de su espectáculo en el estadio Tomás Adolfo Ducó del club Huracán.
Sin embargo, tras horas de especulaciones y repercusión en portales informativos, el propio creador de contenido aclaró en sus redes sociales que la supuesta incursión política no era real, sino una maniobra humorística conocida en la cultura digital como "bait". La acción encendió de inmediato la discusión sobre las fronteras entre el entretenimiento, la comunicación de los creadores de contenido y el discurso público.
La revelación tuvo lugar en el marco de "La Noche de Martina 2", el espectáculo masivo con el que Cirio trasladó sus transmisiones de streaming a un escenario de gran escala en Parque Patricios. Ante un marco multitudinario, la jornada contó con la participación de figuras de la farándula y el espectáculo como L-Gante, Nicole Neumann, Marixa Balli, Anto Pane, Esteban Rebord, Luciana Salazar y Diego Topa, además de un segmento de repaso personal conducido por Mariana Fabbiani. Vestido con un atuendo de novia y tras momentos de alto impacto escénico como un beso con Pablo Agustín y la reaparición de su exnovio Nacho, el influencer reservó el anuncio central para el tramo final de la velada.
Las frases del anuncio de Martín Cirio que buscó "hacer ruido"
Sobre el cierre del show, Cirio tomó el micrófono y justificó su decisión alegando una búsqueda de sentido profesional y un creciente involucramiento comunitario. "Me habrán visto últimamente que estoy más comprometido en algunas causas sociales, yendo a marchas, me estoy informando. Y encontré algo ahí que me interesa mucho, que de alguna forma es devolver un poco todo lo que ustedes me dieron", expresó ante el auditorio. En su discurso, descartó competir por la Presidencia para enfocar su meta en el Congreso: "Voy a arrancar desde abajo... Me voy a postular como diputado".
âMartÃn Cirioâ Porque MartÃn Cirio sorprendiÃ³ a sus fanÃ¡ticos con su candidatura a diputado en el final de su show. https://t.co/mt1qBes6JK— Un poco de tendencias (@unpocotendencia) November 15, 2026
Para dotar de verosimilitud a la escena, el creador de contenido afirmó que ya contaba con el respaldo de una estructura partidaria y un grupo de trabajo armado, cuyos nombres prefirió mantener en reserva. Además, comparó el desafío con su frustrada audición en el programa televisivo Popstars en 2002 para ilustrar su perseverancia. Antes de retirarse con la consigna "¡Viva Argentina! Vamos a cambiar este país", instó a sus seguidores a viralizar la noticia en redes sociales mediante las etiquetas #MartiniSirioDiputado y #DiputadoTwitter.
La aclaración en redes de Cirio y la reacción del público
La ambigüedad del mensaje generado durante el espectáculo derivó en que diversos medios informativos y usuarios de redes tomaran inicialmente la postulación como una candidatura formal en proceso. No obstante, la incertidumbre quedó despejada al día siguiente, cuando el propio Cirio compartió una historia en su cuenta de Instagram con la leyenda directa: "Era bait".
En la misma publicación, el streamer ironizó sobre el desconcierto que provocó entre los asistentes al evento: "Chicos, las caras de todos cuando dije que iba a ser diputado... Estaban todos ahí como... ¿qué?". Si bien el anuncio fue confirmado como una ficción dramática parte del show, Cirio prometió realizar una transmisión en vivo para brindar más precisiones sobre lo ocurrido en el estadio, antes de emprender un viaje a España orientado a enfocarse en sus próximos proyectos artísticos.