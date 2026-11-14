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Liga Tucumana: Bella Vista goleó a Famaillá y quedó como único líder del Grupo D del Clausura

Los “Gauchos” se impusieron 4-1 como visitantes y quedaron a un paso de asegurar el primer puesto de su zona. Villa Mitre también goleó y varios partidos fueron suspendidos por el mal tiempo.

Liga Tucumana: Bella Vista goleó a Famaillá y quedó como único líder del Grupo D del Clausura
Por Redacción Deportes 14 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Bella Vista goleó 4-1 de visitante a Famaillá en la fecha 13 y quedó como único puntero del Grupo D del Torneo Clausura de la Liga Tucumana.
  • Con dos tantos de Gastón Olmos, uno de Abel Olmos y otro de Nicolás Collante, el 'Gaucho' sumó 23 unidades en una jornada con partidos postergados por lluvia.
  • Ya clasificado a la fase final, Bella Vista buscará ante Ateneo asegurar el primer puesto de la zona para clasificar de forma directa a los octavos de final.
Resumen generado con IA

Bella Vista goleó como visitante a Famaillá por 4-1 y, de esta manera, quedó como único líder del Grupo D del Torneo Clausura de la Primera A que organiza la Liga Tucumana de Fútbol, en la continuidad de la fecha 13. Los dirigidos por Rodolfo Díaz llegaron a los 23 puntos y en la última fecha se medirán con Ateneo Parroquial Alderetes. Los “Gauchos” ya están clasificados a la etapa final, pero el objetivo es terminar primeros para avanzar directamente a octavos de final.

Los goles fueron convertidos por Abel Olmos, Nicolás Collante y Gastón Olmos, en dos oportunidades. Para el local descontó Fernando Brandán. Las posiciones del grupo son: Bella Vista, 23 puntos; San Fernando, 21; Famaillá, 19; Ateneo y Brown, ambos con 18. Algunos equipos todavía tienen partidos pendientes.

Por el Grupo A, Villa Mitre (18 puntos, tercero) apabulló a All Boys por 7-1, con goles de Juan Pistán, Tomás Vargas, Lautaro Rocha, Ángel López, Matías Diarte, Facundo Di Clemente y Román Pérez.

Por el Grupo F, Santa Ana (16) superó a Deportivo Marapa (15) por 2-1 y lo desplazó del cuarto lugar. Sebastián Bazán y Franco Bórquez marcaron para el ganador, mientras que Luis Navarro había anotado el empate transitorio.

Por las condiciones climáticas, fueron suspendidos varios encuentros: Graneros-Deportivo Llorens, Central Norte-San José y San Juan-Garmendia FC.

Este domingo, desde las 16, jugarán Talleres-Juventud Unida, Experimental-Ateneo (interzonal), Sportivo Guzmán-Amalia, Atlético Concepción-San Lorenzo de Delfín Gallo, Cruz Alta-Lastenia, San Ramón-Santa Lucía y Deportivo Aguilares-San Lorenzo de Santa Ana.

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