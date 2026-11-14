Liga Tucumana: Bella Vista goleó a Famaillá y quedó como único líder del Grupo D del Clausura

Bella Vista goleó como visitante a Famaillá por 4-1 y, de esta manera, quedó como único líder del Grupo D del Torneo Clausura de la Primera A que organiza la Liga Tucumana de Fútbol, en la continuidad de la fecha 13. Los dirigidos por Rodolfo Díaz llegaron a los 23 puntos y en la última fecha se medirán con Ateneo Parroquial Alderetes. Los “Gauchos” ya están clasificados a la etapa final, pero el objetivo es terminar primeros para avanzar directamente a octavos de final.