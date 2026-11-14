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Boca goleó a Banfield y se metió en la final de la Copa Argentina

Con goles de Ascacibar, Villa y Lozano, el equipo de Arruabarrena superó con autoridad al "Talador" y quedó a un paso de otro título. Ahora tendrá a Platense como último obstáculo.

Boca goleó a Banfield y se metió en la final de la Copa Argentina
Por Carlos Chirino 14 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Boca Juniors goleó 3-0 a Banfield en Mendoza en la semifinal para acceder al partido decisivo de la Copa Argentina en busca de otro título.
  • Con tantos de Ascacibar, Villa y Lozano, y atajadas clave de Montero, el reciente campeón del Torneo Anual superó un difícil primer tiempo para imponer su contundencia.
  • El conjunto dirigido por Arruabarrena disputará el trofeo frente a Platense, con la meta de sumar una nueva estrella oficial a su palmarés futbolístico.
Resumen generado con IA

Boca Juniors sigue de festejo y no quiere detener su marcha. Después de consagrarse campeón del Torneo Anual, el equipo de Rodolfo Arruabarrena dio otro paso importante en busca de un nuevo título. En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, goleó 3-0 a Banfield, consiguió el pasaje a la final de la Copa Argentina y quedó a un partido de sumar otra estrella. Santiago Ascacibar, Sebastián Villa y Leandro Lozano marcaron los tantos del “Xeneize”, que ahora deberá definir el certamen frente a Platense.

La clasificación tuvo momentos de dificultad, especialmente durante una primera etapa en la que el “Taladro” logró generar las situaciones más peligrosas. El equipo de Pedro Troglio salió decidido a discutirle el protagonismo a Boca y encontró espacios para lastimar. Sin embargo, se topó con una figura que resultaría determinante: Álvaro Montero.

El arquero colombiano comenzó a construir su gran actuación a los seis minutos, cuando respondió de manera espectacular ante una tijera de Tomás Adoryan que llevaba destino de ángulo. Con una reacción impresionante, evitó la caída de su arco. Poco después, Santiago Daniele tuvo otra oportunidad de cabeza, aunque su remate se fue desviado.

Boca necesitó algunos minutos para acomodarse. A los 18, Alan Velasco tuvo la primera aproximación clara: recibió por la izquierda, enganchó hacia el medio y sacó un remate bajo que obligó al “Ruso” Diego Rodríguez a intervenir. Nueve minutos más tarde, el mismo futbolista volvió a probar desde una posición más central y su disparo pasó muy cerca del palo.

Banfield, de todas maneras, seguía encontrando caminos. A los 31, Adoryan sacó un potente remate desde larga distancia que se desvió en el camino y estuvo a punto de sorprender a Montero. El arquero volvió a reaccionar a tiempo y desvió la pelota por encima del travesaño. Sus intervenciones fueron fundamentales para que Boca llegara al descanso sin goles en contra.

Y cuando parecía que el primer tiempo se cerraba con un empate, apareció Leandro Paredes. En el minuto 46, el capitán metió un pase magnífico para la entrada de Ascacibar, que se filtró en el área y conectó de cabeza para establecer el 1-0. Boca encontró la ventaja en un momento clave y cambió el escenario de la semifinal.

En el complemento, Banfield intentó recuperar la iniciativa y manejó la pelota durante los primeros minutos, aunque le faltó profundidad para inquietar. A los 11, Adrián Balboa estuvo cerca de conseguir la igualdad: conectó de cabeza un centro pasado de Ignacio Abraham y la pelota terminó contra el lateral de la red.

Pero Boca tenía otra respuesta preparada. A los 18,  Villa recibió recostado sobre la izquierda, enganchó hacia su derecha y sacó un remate preciso que se clavó junto al segundo palo. El 2-0 fue un golpe demasiado duro para las aspiraciones de Banfield.

Con la obligación de descontar, el “Taladro” adelantó sus líneas, aunque lo hizo sin demasiada claridad. Esa necesidad también le dejó espacios a Boca, que encontró terreno para explotar la velocidad de sus atacantes.

A los 28 minutos llegó el golpe definitivo. Villa volvió a ser protagonista con un centro que encontró a Leandro Lozano por el segundo palo. El defensor apareció para empujar la pelota y establecer el 3-0.

 Boca resolvió con contundencia una semifinal que durante buena parte del primer tiempo había presentado dificultades. Tuvo en Montero a un sostén decisivo cuando Banfield más lo exigía y después mostró eficacia para transformar sus oportunidades en goles. Ahora, con el pasaje asegurado, el “Xeneize” tendrá por delante otro desafío: la final frente a Platense, que eliminó a Atlético en la otra semifinal. El equipo de Arruabarrena buscará coronar su gran presente con otro título.

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