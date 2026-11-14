Boca goleó a Banfield y se metió en la final de la Copa Argentina

Boca resolvió con contundencia una semifinal que durante buena parte del primer tiempo había presentado dificultades. Tuvo en Montero a un sostén decisivo cuando Banfield más lo exigía y después mostró eficacia para transformar sus oportunidades en goles. Ahora, con el pasaje asegurado, el “Xeneize” tendrá por delante otro desafío: la final frente a Platense, que eliminó a Atlético en la otra semifinal. El equipo de Arruabarrena buscará coronar su gran presente con otro título.