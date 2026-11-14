Escándalo con LPF Play: fallas en las transmisiones dejaron a los hinchas del Ascenso sin ver los partidos
La plataforma de la AFA sufrió interrupciones durante encuentros decisivos de la Primera Nacional y la Primera B. Los usuarios expresaron su indignación por un servicio que recientemente comenzó a cobrar $15.000 mensuales.
Resumen para apurados
- La plataforma LPF Play de la AFA sufrió fallas técnicas durante partidos decisivos del Ascenso en Argentina, impidiendo a miles de hinchas seguir las transmisiones.
- Las interrupciones afectaron cruces clave como Colón-Midland, tras implementarse un abono mensual de $15.000 para un servicio que antes era gratuito.
- El malestar derivó en masivas quejas contra la AFA, poniendo en duda la fiabilidad del servicio de cara a las próximas instancias finales de los torneos.
En plena definición de los torneos del Ascenso, LPF Play volvió a quedar en el centro de la polémica. La plataforma de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tiene la exclusividad de las transmisiones, sufrió fallas que impidieron a miles de hinchas seguir los partidos de sus equipos durante una jornada decisiva.
“No pudimos iniciar la reproducción. Inténtalo más tarde”, fue el mensaje que apareció en celulares, televisores y computadoras. Los inconvenientes comenzaron durante el encuentro entre Atlanta y Estudiantes de Caseros, por el Reducido de la Primera Nacional, cuando los usuarios debieron actualizar reiteradamente la página para recuperar la señal.
Sin embargo, el episodio más grave ocurrió durante el primer tiempo del partido entre Colón y Midland, en Santa Fe. La transmisión quedó interrumpida durante más de 20 minutos, justamente cuando Federico Rasmussen convirtió el gol que le dio la clasificación al conjunto sabalero.
Las fallas también afectaron otros encuentros que se disputaban simultáneamente, entre ellos la victoria de Arsenal sobre Comunicaciones, por la Primera B.
La indignación se trasladó rápidamente a las redes sociales, en las que expresiones como “vergüenza” y “papelón” se multiplicaron entre los usuarios. Las críticas apuntaron contra la AFA y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
El malestar aumentó porque LPF Play, que hasta hace un mes ofrecía sus contenidos gratuitamente, comenzó a cobrar un abono mensual de $15.000 justo cuando los torneos ingresaron en sus etapas decisivas.