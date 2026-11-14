Quién era el policía que murió baleado por un comisario durante un operativo

Un sargento de la Policía Bonaerense murió después de recibir un disparo en el pecho durante un operativo policial en Chascomús. La víctima es Federico Colarusso, quien trabajaba en el Destacamento de Seguridad Vial de Lezama. Todo ocurrió cuando cuatro sospechosos ya habían sido detenidos y estaban esposados.