Dos carreras jerárquicas concentran todas las miradas en el hipódromo tucumano

Precisamente Puro Poder Real será uno de los rivales que deberá superar. El pupilo de Víctor Pedraza llega con el antecedente de haber escoltado a Zinzan Brooke en aquella carrera y de haber conseguido posteriormente una destacada victoria en el especial “Día de la Madre”. En su presentación más reciente, sin embargo, terminó sexto, a 9 cuerpos y medio de Ecográfico Rim, en el clásico “Ministerio del Interior de la Provincia de Tucumán”, disputado sobre 1.800 metros en 1’53” 3/5. El regreso a la milla puede representar una buena oportunidad para recuperar protagonismo.