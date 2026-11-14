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Dos carreras jerárquicas concentran todas las miradas en el hipódromo tucumano

Los velocistas se medirán sobre 1.200 metros y los mediofondistas buscarán imponer condiciones en la milla. Liberio y Zinzan Brooke aparecen como los candidatos. La jornada se iniciará a las 13.30.

PROTAGONISTA. Puro Poder Real, que será conducido por Pablo Javier Alarcón, competirá en el especial de 1.600 metros.
PROTAGONISTA. Puro Poder Real, que será conducido por Pablo Javier Alarcón, competirá en el especial de 1.600 metros.
Por Carlos Chirino 14 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El Hipódromo de Tucumán vivirá una jornada de 12 carreras con dos pruebas jerárquicas centrales en 1.200 y 1.600 metros, destacando a los mejores velocistas y mediofondistas.
  • Liberio y Jolly Boy protagonizarán el especial Día de la Soberanía Nacional, mientras que Zinzan Brooke y Puro Poder Real reeditarán su duelo en el especial Día de la Tradición.
  • Las competencias perfilan a los nuevos referentes de velocidad y medio fondo en el turf provincial, en una jornada atractiva que iniciará a las 13.30 con amplia paridad.
Resumen generado con IA

Los antecedentes recientes permiten anticipar dos competencias de alto nivel en el Hipódromo de Tucumán. Liberio y Jolly Boy llegan con argumentos importantes para animar el especial “Día de la Soberanía Nacional”, sobre 1.200 metros, mientras que Zinzan Brooke y Puro Poder Real buscarán imponer su actualidad en el especial “Día de la Tradición”, sobre 1.600 metros. Con velocistas y mediofondistas de reconocida categoría, los dos cotejos jerárquicos concentrarán las principales expectativas de una reunión que contará con 12 carreras.

El primer gran desafío llegará en el noveno turno, desde las 18.30, cuando seis ejemplares salgan a la pista para disputar el especial “Día de la Soberanía Nacional”, sobre 1.200 metros. Liberio aparece como uno de los nombres más destacados, respaldado por una victoria contundente en la distancia. El descendiente de Il Campione se impuso el pasado 24 de septiembre en el clásico de velocidad, cuando superó por seis cuerpos a Il Felino y estableció un brillante registro de 1’10” 2/5 para las 12 cuadras.

Sin embargo, su actualidad más reciente presenta un desafío diferente. El 31 de octubre terminó cuarto en una prueba sobre 1.400 metros que quedó en poder del santiagueño Nottambulo. Ahora regresará a una distancia que se adapta mejor a sus características y buscará recuperar el nivel que lo llevó a convertirse en el velocista más destacado de la región.

Jolly Boy asoma como su principal adversario. El hijo de Daddy Long Legs dejó atrás los problemas físicos que lo habían complicado y mostró señales claras de recuperación. El pasado 25 de octubre consiguió una victoria de prestigio al derrotar por un cuerpo a Furious Desain, en 1’25” 3/5 para los 1.400 metros sobre pista barrosa. Ese rendimiento lo posiciona como un rival de cuidado, especialmente si logra trasladar a los 1.200 metros el buen momento que viene atravesando.

Il Felino también tendrá una nueva oportunidad para buscar revancha, luego del segundo puesto ante Liberio. Veloso, Rey Vida Buena y los santiagueños El Queencito y Malo de Película completan una nómina que promete velocidad y emoción desde la apertura de los partidores.

La segunda prueba jerárquica se disputará en el décimo turno, desde las 19.10. El especial “Día de la Tradición”, sobre 1.600 metros, reunirá a ocho competidores y tendrá como principal referencia a Zinzan Brooke, un ejemplar que construyó una campaña marcada por la regularidad durante la presente temporada.

El defensor de la caballeriza “Los Molestos” llega con argumentos importantes. Después de vencer a Golden Warrior en el especial “Dr. Ernesto Padilla”, disputado el 26 de julio, encadenó tres segundos puestos y un cuarto lugar. En su última presentación terminó como escolta de Puro Poder Real, a 3 cuerpos y medio, en 1’38” 4/5 para la milla sobre pista barrosa. Aunque no pudo repetir una victoria, sus actuaciones muestran que mantiene un nivel competitivo y que volverá a ser protagonista.

Precisamente Puro Poder Real será uno de los rivales que deberá superar. El pupilo de Víctor Pedraza llega con el antecedente de haber escoltado a Zinzan Brooke en aquella carrera y de haber conseguido posteriormente una destacada victoria en el especial “Día de la Madre”. En su presentación más reciente, sin embargo, terminó sexto, a 9 cuerpos y medio de Ecográfico Rim, en el clásico “Ministerio del Interior de la Provincia de Tucumán”, disputado sobre 1.800 metros en 1’53” 3/5. El regreso a la milla puede representar una buena oportunidad para recuperar protagonismo.

Golden Warrior, que ya conoce lo que significa enfrentarse a Zinzan Brooke, intentará tomarse revancha. Paladín Oriental, Sweet Elementary, Contursi, Seeking Money y el santiagueño Rumor de Fuego completan el lote. Todos buscarán aprovechar sus posibilidades en una competencia que, por cantidad y antecedentes, promete un desarrollo atractivo.

 La reunión comenzará a las 13.30 y se extenderá hasta las 20.30, con una programación que incluirá carreras para ejemplares de distintas categorías. Entre los atractivos también sobresale una prueba sobre 500 metros, que aportará una dosis extra de velocidad.

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