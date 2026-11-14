Catamarca: una mujer murió tras ser arrastrada por una correntada en medio de un temporal

Uno de los episodios más delicados ocurrió en el río Suquía, a la altura del puente Avellaneda, donde un hombre quedó atrapado en el cauce durante la tormenta. La Policía y los Bomberos desplegaron un procedimiento para asistirlo y llegar hasta el sector en el que se encontraba, mientras la corriente complicaba las tareas de rescate.