Catamarca: una mujer murió tras ser arrastrada por una correntada en medio de un temporal

Resumen para apurados
- Una mujer de 60 años murió en Catamarca tras ser arrastrada por una correntada en medio de un fuerte temporal, cuando intentaba resguardar su auto del granizo.
- La víctima fue arrastrada una cuadra por el agua y no pudo ser reanimada. Su hija fue rescatada con vida y el temporal también causó graves inundaciones en Córdoba.
- Los temporales causaron severos daños e incidentes de riesgo en el centro y noroeste del país, encendiendo las alertas ante la continuidad de fenómenos climáticos extremos.
Un fuerte temporal provocó graves complicaciones en Catamarca y Córdoba durante las últimas horas, donde una mujer murió luego de ser arrastrada por una correntada en la capital catamarqueña, mientras que en territorio cordobés los bomberos rescataron a un hombre que había quedado atrapado en el río Suquía.
La víctima fatal fue identificada como Sara Norma Castillo, una mujer de alrededor de 60 años cuyo cuerpo fue encontrado en la avenida Güemes Oeste, a la altura de la calle Vicente Ponessa, en San Fernando del Valle de Catamarca, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, había salido de su vivienda para resguardar su automóvil ante la posibilidad de que cayera granizo, pero fue sorprendida por la fuerza del agua y terminó siendo arrastrada aproximadamente una cuadra.
Vecinos que advirtieron lo ocurrido dieron aviso a la Policía, cuyos efectivos retiraron a la mujer del agua e intentaron reanimarla mediante maniobras de RCP. Sin embargo, los procedimientos no dieron resultado y el personal del SAME constató su fallecimiento.
La hija de Castillo también fue alcanzada por la corriente en el mismo sector, aunque logró ser rescatada con vida y trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde permaneció bajo observación y fuera de peligro, según informó La Unión Digital.
La autopsia realizada en la morgue judicial determinó que Castillo murió por asfixia por sumersión y politraumatismos. En el lugar trabajaron peritos de Criminalística, integrantes del Cuerpo Interdisciplinario Forense y personal de la Unidad Judicial N° 6, bajo las directivas del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta.
Córdoba: calles inundadas y un hombre rescatado del río Suquía
En Córdoba, las tormentas comenzaron durante la tarde del viernes y avanzaron desde el sudeste provincial hacia Río Cuarto y la capital, donde se registraron calles inundadas, granizo y fuertes ráfagas.
Uno de los episodios más delicados ocurrió en el río Suquía, a la altura del puente Avellaneda, donde un hombre quedó atrapado en el cauce durante la tormenta. La Policía y los Bomberos desplegaron un procedimiento para asistirlo y llegar hasta el sector en el que se encontraba, mientras la corriente complicaba las tareas de rescate.
Durante el operativo, uno de los agentes logró aproximarse al vehículo y el conductor pudo salir por una de sus ventanas. Luego recibió asistencia para bajar del capot y dirigirse hacia la orilla, mientras los rescatistas utilizaban una soga para evitar que la fuerza del agua lo arrastrara. El hombre finalmente logró quedar a salvo.