Vacaciones sin mascotas: ¿es posible dejarlas en casa sin que sufran?

Cuando llegan las vacaciones de verano, muchas familias tucumanas enfrentan un dilema recurrente: qué hacer con las mascotas si el destino elegido no permite llevarlas. Aunque la idea de dejarlas en el hogar suele generar culpa o temor, los especialistas en comportamiento animal coinciden en que, con una logística adecuada, quedarse en su propio territorio es una alternativa viable. En muchos casos, menos estresante que un traslado a un entorno desconocido. Sin embargo, esto nunca significa dejarlas libradas a su suerte durante días, sino diseñar un esquema de asistencia responsable.