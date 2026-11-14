Seguridad

Se incendió un auto durante la madrugada en Yerba Buena: el fuego lo consumió por completo

El fuego se registró en la esquina de Higueritas y República del Líbano. Bomberos Voluntarios trabajaron para controlar las llamas. No hubo personas heridas.

INCENDIO. Las llamas devoraron el vehículo.
INCENDIO. Las llamas devoraron el vehículo. FOTO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YERBA BUENA.
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Un incendio vehicular se produjó durante la madrugada en Yerba Buena. El episodio ocurrió en la intersección de las calles Higueritas y República del Líbano, donde debieron intervenir los Bomberos Voluntarios de la ciudad.

Tras recibir el llamado de emergencia, una dotación se trasladó hasta el lugar y comenzó las tareas para controlar y extinguir el fuego. Pese al trabajo de los efectivos, el vehículo sufrió pérdidas totales como consecuencia de las llamas.

Cómo fue el operativo

Según informaron los Bomberos Voluntarios, el personal trabajó en el lugar hasta lograr controlar el incendio y evitar que la situación continuara avanzando. El operativo permitió extinguir las llamas, aunque los daños materiales en el rodado fueron totales.

Afortunadamente, el episodio no dejó personas heridas ni víctimas que lamentar.

Desde Bomberos Voluntarios de Yerba Buena destacaron la respuesta del personal ante el llamado de emergencia y su compromiso y profesionalismo en las tareas de asistencia a la comunidad.

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