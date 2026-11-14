Se incendió un auto durante la madrugada en Yerba Buena: el fuego lo consumió por completo

Un incendio vehicular se produjó durante la madrugada en Yerba Buena. El episodio ocurrió en la intersección de las calles Higueritas y República del Líbano, donde debieron intervenir los Bomberos Voluntarios de la ciudad.
Tras recibir el llamado de emergencia, una dotación se trasladó hasta el lugar y comenzó las tareas para controlar y extinguir el fuego. Pese al trabajo de los efectivos, el vehículo sufrió pérdidas totales como consecuencia de las llamas.
Cómo fue el operativo
Según informaron los Bomberos Voluntarios, el personal trabajó en el lugar hasta lograr controlar el incendio y evitar que la situación continuara avanzando. El operativo permitió extinguir las llamas, aunque los daños materiales en el rodado fueron totales.
Afortunadamente, el episodio no dejó personas heridas ni víctimas que lamentar.
Desde Bomberos Voluntarios de Yerba Buena destacaron la respuesta del personal ante el llamado de emergencia y su compromiso y profesionalismo en las tareas de asistencia a la comunidad.