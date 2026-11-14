Alan Ruschel anunció su retiro del fútbol: la historia del sobreviviente de la tragedia de Chapecoense
El defensor brasileño disputará este sábado su último partido profesional con Juventude. Fue uno de los seis sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido en Colombia en noviembre de 2016 y el único que logró regresar a la actividad deportiva.
Resumen para apurados
- El futbolista brasileño Alan Ruschel se retirará este sábado jugando para Juventude ante Botafogo-SP en Brasil, culminando así casi 20 años de trayectoria profesional.
- Ruschel fue uno de los seis sobrevivientes del accidente aéreo de Chapecoense en 2016 en Colombia y el único de los futbolistas que logró regresar a la actividad deportiva.
- Su despedida sella una histórica muestra de resiliencia deportiva tras superar graves secuelas físicas y coronarse campeón de la Serie B luego del fatal siniestro aéreo.
Alan Ruschel decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista. A casi 10 años de la tragedia aérea de Chapecoense, que marcó para siempre su vida y la historia del fútbol, el defensor brasileño anunció que este sábado jugará su último partido como profesional. Será con la camiseta de Juventude, frente a Botafogo-SP, por la Serie B de Brasil.
"Me despediré de las canchas, pero jamás de todo lo que el fútbol representa en mi vida", escribió el jugador de 37 años en sus redes sociales, en un mensaje cargado de emoción y agradecimiento.
"A los 17 años salí de casa cargando una valija llena de sueños. Hoy, casi 20 años después, cierro este ciclo con el corazón lleno de gratitud. Hubo victorias, derrotas, lágrimas, nuevos comienzos y una segunda oportunidad que me enseñó el verdadero valor de la vida. Dios me permitió vivir mucho más de lo que alguna vez soñé", expresó.
Ruschel también recordó lo que significó el fútbol a lo largo de su vida y se despidió con una frase que resume su vínculo con el deporte: "El fútbol fue mi sueño, mi profesión y una de las historias más grandes de mi vida. Mañana, tras el partido, mis botines descansarán, pero los recuerdos y la gratitud serán eternos. Gracias, fútbol. Lo volvería a hacer todo de nuevo".
El anuncio estuvo acompañado por un video en el que el defensor, visiblemente emocionado, agradeció a los hinchas, a sus compañeros y a su familia. En las imágenes aparece en el vestuario de Juventude, mientras se prepara para salir a la cancha. También muestra las cicatrices que le quedaron después del accidente que cambió su destino.
La tragedia de Chapecoense y una segunda oportunidad
El nombre de Alan Ruschel quedó ligado para siempre a uno de los episodios más dolorosos de la historia del deporte. El 28 de noviembre de 2016, el avión que trasladaba al plantel de Chapecoense hacia Colombia se estrelló cerca de Medellín. El equipo brasileño viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional.
La tragedia dejó 71 muertos y apenas seis sobrevivientes. Ruschel fue uno de ellos y, con el tiempo, se convirtió en el único futbolista que consiguió regresar a la actividad profesional.
El defensor estuvo cerca de ocupar otro asiento en el avión. Según contó después del accidente, un dirigente de Chapecoense le pidió que se ubicara más adelante para que los periodistas pudieran viajar juntos en las últimas filas. Aunque inicialmente no quería cambiar de lugar, terminó aceptando después de la insistencia de un compañero.
"Solo Dios puede explicar por qué sobreviví al accidente. Me agarró y me dio una segunda oportunidad", había expresado en sus primeras declaraciones después de regresar a Brasil.
La recuperación fue larga y estuvo marcada por las consecuencias físicas del impacto. Sin embargo, Ruschel consiguió volver a entrenarse, ponerse nuevamente la camiseta de Chapecoense y continuar con su carrera, en un regreso que tuvo una enorme carga simbólica.
Una carrera que comenzó y terminará en Juventude
Ruschel inició su recorrido profesional en Juventude y luego pasó por Pelotas y Luverdense. En 2013 llegó por primera vez a Chapecoense, aunque posteriormente tuvo experiencias en Internacional y Atlético Paranaense.
En 2016 regresó al equipo de Chapecó y formó parte del plantel que abordó el vuelo 2933 de la aerolínea boliviana Lamia. Después de la tragedia y de su recuperación, volvió a jugar para el club, aunque con el paso del tiempo perdió protagonismo.
Su trayectoria continuó en Goiás, Cruzeiro y América Mineiro, hasta que en 2020 regresó nuevamente a Chapecoense. Allí consiguió uno de los logros deportivos más importantes de su carrera: integró el equipo que conquistó el título de la Serie B de Brasil.
Más tarde pasó por Londrina, donde disputó 27 partidos de la segunda división, y finalmente volvió a Juventude, la institución que lo había visto dar sus primeros pasos como profesional.
El conflicto judicial con Chapecoense
La relación de Ruschel con Chapecoense también quedó atravesada por un enfrentamiento judicial. El futbolista cuestionó la postura de la institución, que lo consideró un sobreviviente del accidente y no una víctima, y se negó a reconocerle determinados beneficios.
El argumento del club generó indignación en el defensor. Entre otras consideraciones, la institución sostuvo que el accidente le había dado notoriedad y había impulsado sus ingresos económicos.
Ruschel respondió al planteo al recordar las secuelas físicas que todavía arrastra. "Hoy tengo ocho tornillos en la espalda, no quiero victimizarme, solo dejar clara esta situación. Afirmar que mi vida siguió con normalidad es absurdo, no solo para mí, sino también para las familias de las víctimas del accidente", manifestó.
El futbolista consiguió cobrar más de U$S 600.000 a través de su demanda, pero el vínculo con Chapecoense quedó definitivamente roto.