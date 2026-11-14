Alan Ruschel anunció su retiro del fútbol: la historia del sobreviviente de la tragedia de Chapecoense

Ruschel también recordó lo que significó el fútbol a lo largo de su vida y se despidió con una frase que resume su vínculo con el deporte: "El fútbol fue mi sueño, mi profesión y una de las historias más grandes de mi vida. Mañana, tras el partido, mis botines descansarán, pero los recuerdos y la gratitud serán eternos. Gracias, fútbol. Lo volvería a hacer todo de nuevo".