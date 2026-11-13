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Encuesta LA GACETA: ¿Quién debería ser el dueño de la “10” de la Selección tras la era Messi?

Scaloni confirmó que nadie usará el dorsal ante Uruguay y que lo asignará cuando sea obligatorio. Votá a tu candidato para el futuro.

EL ÚLTIMO DUEÑO. Messi, con la “10” en la espalda, durante el Mundial 2026 ante Egipto.
EL ÚLTIMO DUEÑO. Messi, con la “10” en la espalda, durante el Mundial 2026 ante Egipto. Bryan Berlin / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Por Redacción Deportes Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni confirmó que ningún jugador usará la camiseta 10 de Argentina ante Uruguay en La Bombonera, tras el retiro de Lionel Messi, para no apurar su sucesión.
  • Messi se despidió de la Selección en octubre y el DT explicó que no asignará el dorsal histórico hasta que el reglamento lo exija, buscando que sea un dueño definitivo.
  • La vacante reabre el debate entre retirar el número o legarlo a figuras como Nico Paz, Julián Álvarez o Alexis Mac Allister de cara a las Eliminatorias para 2030.
Resumen generado con IA

La camiseta número 10 de la selección argentina seguirá sin dueño, al menos por ahora. En la previa del amistoso ante Uruguay, Lionel Scaloni confirmó que nadie la usará en La Bombonera. “En este partido no se la vamos a dar a nadie”, aseguró el entrenador, que no tiene apuro por definir quién heredará el dorsal que Lionel Messi llevó hasta su despedida, el 6 de octubre ante Benín en el Monumental.

El DT explicó que la decisión llegará cuando el reglamento lo exija. “No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria”, sostuvo. Además, dejó en claro que buscará un dueño definitivo. “El día que decidamos a quién dársela, esperamos que sea para siempre y no darle la 10 a distintos jugadores”, agregó. La “10” volvería a aparecer en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Entre los candidatos aparece Nico Paz, una de las caras de la renovación y el elegido de Agustín Giay en su llegada a Ezeiza. Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, que usa ese número en Liverpool, asoman como alternativas de peso, al igual que Lautaro Martínez, dueño de la “10” en Inter. Franco Mastantuono y Thiago Almada, que ya fueron elegidos para llevarla en ausencias de Messi, y Enzo Fernández completan la lista.

También hay quienes creen que la “10” debería retirarse en homenaje a Messi, algo que la FIFA no permitió cuando la AFA intentó hacerlo tras el adiós de Diego Maradona, en 2002. ¿Quién debería ser el próximo “10” de la Selección? Votá en la encuesta de LA GACETA.

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