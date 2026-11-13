Encuesta LA GACETA: ¿Quién debería ser el dueño de la “10” de la Selección tras la era Messi?

Entre los candidatos aparece Nico Paz, una de las caras de la renovación y el elegido de Agustín Giay en su llegada a Ezeiza. Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, que usa ese número en Liverpool, asoman como alternativas de peso, al igual que Lautaro Martínez, dueño de la “10” en Inter. Franco Mastantuono y Thiago Almada, que ya fueron elegidos para llevarla en ausencias de Messi, y Enzo Fernández completan la lista.