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Sector sucroalcoholero: Tucumán lleva producidas casi 1,4 millones de toneladas de azúcar físico
Sector sucroalcoholero: Tucumán lleva producidas casi 1,4 millones de toneladas de azúcar físico
Por Redacción Economía Hace 11 Hs

La campaña azucarera 2026 transita su etapa final. En Jujuy, los ingenios Ledesma, Río Grande y La Esperanza comunicaron la finalización de la molienda. No obstante, los dos primeros siguen con la elaboración de alcohol. En Tucumán, el Ñuñorco fue el primero en dar por concluida su zafra, el martes.

En Tucumán, en los últimos días las condiciones climáticas permitieron mejorar el ritmo de molienda. El Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán informó que a la fecha, 13 ingenios siguen activos. Según datos comunicados hasta el jueves, la zafra tucumana acumula 191 días de actividad, con un avance del 88% respecto de la estimación de la Eeaoc de 19.650.000 de toneladas de caña disponible. Hasta el momento se molieron 17.365.089 toneladas de caña bruta, y se produjeron 1.358.436 toneladas de azúcar físico. La producción de alcohol avanza con nueve destilerías activas. Hasta la fecha, se elaboraron 288.342.131 litros de alcohol hidratado y 180.586.614 litros de alcohol anhidro/deshidratado (bioetanol), que se usa para la mezcla con naftas.

En Salta y en Jujuy, la zafra acumula 184 días de actividad y hasta la fecha se molieron 7.462.271 toneladas de caña bruta (el 99% de avance, respecto de la disponibilidad de materia prima estimada). Estos ingenios elaboraron 447.939 toneladas de azúcar físico. La producción de alcohol continúa con cinco destilerías en operación. Hasta el momento, elaboraron 182.440.478 litros de alcohol hidratado y 129.869.325 litros de alcohol deshidratado o anhidro.


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