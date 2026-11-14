Sugieren que se debe controlar el maíz guacho sin arriesgar la siembra siguiente

El control de los maíces guachos debe planificarse considerando tanto el riesgo sanitario que representan como el cultivo que se pretende sembrar después. La elección de un herbicida residual puede ayudar a sostener el lote libre de nuevas emergencias, pero también limitar las alternativas de siembra. Ese fue el eje de la exposición del especialista de la sección Manejo de Malezas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres Sebastián Sabaté en el XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz.
Sabaté destacó que el primer paso para manejar los maíces guachos es conocer las tecnologías de los híbridos sembrados previamente. La tolerancia a determinados herbicidas se mantiene en las plantas voluntarias y condiciona las herramientas que pueden utilizarse para eliminarlas. Por eso, llamó a prestar especial atención a los materiales con tolerancia a herbicidas del grupo de los FOP y a los que incorporan tolerancia a glufosinato. En consecuencia, en el control postemergente predomina el uso de cletodim. Sin embargo, advirtió sobre la reiteración de una misma herramienta. Al controlar el maíz guacho también se actúa sobre las demás malezas del lote, de modo que la presión de selección alcanza al conjunto de especies presentes.
Residuales y rotación
Entre las herramientas residuales, Sabaté puso el foco en los inhibidores de la ALS. Entre las alternativas evaluadas para el manejo de maíz guacho mencionó la combinación de sulfometurón y clorimurón, y el diclosulam, aunque aclaró que presentan diferencias en la duración del control y en las posibilidades de siembra posterior. La primera mostró el período de control más prolongado, pero su utilización condiciona la siembra posterior a una soja con tecnología STS. El diclosulam ofrece mayor flexibilidad dentro de las alternativas de soja, ya que no exige esa tecnología específica, aunque también requiere considerar las restricciones para los cultivos siguientes.
El especialista insistió en que el plan de siembra debe definirse antes de seleccionar el residual. Alertó particularmente sobre el uso de estas herramientas cuando se contempla sembrar poroto o incorporar colza en la rotación de invierno. En este sentido, remarcó la importancia de combinar estratégicamente controles postemergentes con alternativas residuales.
Al abordar el manejo general de malezas, Sabaté observó que continúa predominando el uso de herramientas tradicionales, como la atrazina y el acetoclor. Planteó la conveniencia de evaluar mezclas modernas con mayor estabilidad para ambientes con abundantes precipitaciones y con un espectro de control adecuado a las especies presentes. El avance del pasto cubano es un ejemplo de la necesidad de revisar los esquemas habituales. Para esta maleza, señaló limitaciones de la atrazina y de la terbutilazina. Además, mencionó otras alternativas que se vienen considerando, entre ellas el amicarbazone, la biciclopirona y la mezcla de isoxaflutole y thiencarbazone.
También hizo hincapié en evitar las aplicaciones tardías. La competencia de las malezas durante las primeras etapas del maíz puede afectar su potencial de rendimiento, aun cuando posteriormente se logre un buen control. Por lo tanto, el resultado no depende solamente de eliminar la maleza, sino de hacerlo antes de que esa interferencia comprometa al cultivo.