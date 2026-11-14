Sugieren que se debe controlar el maíz guacho sin arriesgar la siembra siguiente

Sabaté destacó que el primer paso para manejar los maíces guachos es conocer las tecnologías de los híbridos sembrados previamente. La tolerancia a determinados herbicidas se mantiene en las plantas voluntarias y condiciona las herramientas que pueden utilizarse para eliminarlas. Por eso, llamó a prestar especial atención a los materiales con tolerancia a herbicidas del grupo de los FOP y a los que incorporan tolerancia a glufosinato. En consecuencia, en el control postemergente predomina el uso de cletodim. Sin embargo, advirtió sobre la reiteración de una misma herramienta. Al controlar el maíz guacho también se actúa sobre las demás malezas del lote, de modo que la presión de selección alcanza al conjunto de especies presentes.