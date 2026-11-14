Más plantas elevan el rinde, pero también la demanda de nutrientes

Los resultados evidenciaron que la respuesta a la fertilización fue mayor cuando aumentó la cantidad de plantas. En la menor densidad, la diferencia de rendimiento entre el testigo y el tratamiento completo, que incluía fósforo, azufre y nitrógeno, fue de un 14%. En la mayor densidad, en cambio, la brecha alcanzó un 34%. De esta manera, el ensayo mostró que, al aumentarse la población de plantas, los nutrientes disponibles en el suelo dejaron de ser suficientes para sostener la demanda del cultivo.