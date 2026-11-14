Más plantas elevan el rinde, pero también la demanda de nutrientes

La nutrición y la densidad de siembra son dos decisiones clave para reducir las brechas de rendimiento del maíz. El especialista de la sección Suelos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres Gonzalo Robledo analizó la interacción entre ambas y su incidencia sobre esas brechas, durante el XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz. Los resultados mostraron que aumentar el número de plantas puede elevar el potencial productivo, pero también incrementa la demanda de nutrientes y exige ajustar la estrategia de fertilización.
En la mayoría de los lotes relevados, el contenido de materia orgánica se ubicó entre un 1,5% y un 2%. Al comparar suelos cultivados con ambientes de monte, diferentes estudios registran pérdidas de materia orgánica de entre un 25% y un 30%, y reducciones de hasta un 70% en los niveles de fósforo.
Uno de los ensayos se realizó en la subestación Monte Redondo, con el híbrido DK 7220 y con dos densidades: 45.800 y 62.100 plantas por hectárea. Se evaluaron siete tratamientos, desde un testigo sin fertilización hasta esquemas que combinaron fósforo, azufre, nitrógeno, un fertilizante arrancador y zinc como micronutriente.
Los resultados evidenciaron que la respuesta a la fertilización fue mayor cuando aumentó la cantidad de plantas. En la menor densidad, la diferencia de rendimiento entre el testigo y el tratamiento completo, que incluía fósforo, azufre y nitrógeno, fue de un 14%. En la mayor densidad, en cambio, la brecha alcanzó un 34%. De esta manera, el ensayo mostró que, al aumentarse la población de plantas, los nutrientes disponibles en el suelo dejaron de ser suficientes para sostener la demanda del cultivo.
En un segundo ambiente se combinaron densidades de 56.600, 65.700 y 73.000 plantas por hectárea con dosis de 0, 60, 90 y 120 kilos de nitrógeno por hectárea, en el mismo híbrido de maíz. Un tercio del fertilizante se aplicó durante la siembra y el resto, entre los estadios V5 y V6.
La combinación de 73.000 plantas y 90 kilos de nitrógeno por hectárea produjo el mayor rendimiento del ensayo. Frente al tratamiento de menor densidad sin fertilización, la diferencia fue de un 27%, equivalente a unos 2.300 kilos por hectárea.
Robledo señaló que la densidad y la fertilización no pueden analizarse de manera aislada. Una mayor cantidad de plantas puede contribuir a cerrar las brechas de rendimiento, pero esa decisión debe estar acompañada por un diagnóstico de suelo y por una nutrición equilibrada. El desafío, concluyó, consiste en ajustar ambas variables a las características de cada ambiente para mejorar la productividad y para utilizar los nutrientes con mayor eficiencia.