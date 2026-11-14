Maíz: los fungicidas redujeron la severidad de Curvularia

En Rapelli, Santiago del Estero, el ensayo se aplicó con dron en el estadio R2. Allí, el testigo presentó un 21% de severidad de mancha por Curvularia. Todos los tratamientos evaluados redujeron significativamente la severidad de la enfermedad, y el mejor, una mezcla de estrobilurina, triazol y carboxamida, registró una severidad de un 0,8%. El testigo rindió 9.254 kilos por hectárea, mientras que los tratamientos con fungicidas alcanzaron valores de entre 9.423 y 9.638 kilos. Las diferencias a favor de los tratamientos fueron de entre 169 y 384 kilos por hectárea, respecto del testigo.