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Maíz: los fungicidas redujeron la severidad de Curvularia

El 72% de los productores no aplicó estos productos en la campaña, según un sondeo.

Maíz: los fungicidas redujeron la severidad de Curvularia
Por Redacción Economía Hace 11 Hs

El 72% de los productores encuestados no aplicó fungicidas durante la campaña 2025/2026. Entre quienes sí lo hicieron, predominó una sola aplicación en el estadio R1, con mezclas de estrobilurinas y triazoles. Así lo indicó Exequiel Nieva, de la sección Economía y Estadísticas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, durante el XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz.

Los estudios de laboratorio mostraron diferencias de sensibilidad entre aislamientos de Curvularia lunata. La mezcla triple, integrada por una estrobilurina, un triazol y una carboxamida, fue clasificada como moderadamente eficiente. Las mezclas dobles evaluadas (estrobilurina y triazol), en cambio, presentaron una eficacia que varió según el aislamiento evaluado.

Los ensayos a campo se realizaron en dos localidades. En San Agustín (Cruz Alta, Tucumán), el ensayo se aplicó en el estadio fenológico R1. Todos los tratamientos redujeron significativamente la severidad de la mancha por Curvularia, que pasó de un 4,6% en el testigo sin fungicida a valores de entre un 0,65% y un 2%. Los tratamientos también disminuyeron la severidad de la mancha por Bipolaris, y las mezclas con carboxamidas lograron los mayores valores de control.

En Rapelli, Santiago del Estero, el ensayo se aplicó con dron en el estadio R2. Allí, el testigo presentó un 21% de severidad de mancha por Curvularia. Todos los tratamientos evaluados redujeron significativamente la severidad de la enfermedad, y el mejor, una mezcla de estrobilurina, triazol y carboxamida, registró una severidad de un 0,8%. El testigo rindió 9.254 kilos por hectárea, mientras que los tratamientos con fungicidas alcanzaron valores de entre 9.423 y 9.638 kilos. Las diferencias a favor de los tratamientos fueron de entre 169 y 384 kilos por hectárea, respecto del testigo.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
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