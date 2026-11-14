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Los escenarios 2026/27 muestran costos distintos según el ambiente

Este cálculo utilizó una cotización futura de U$S 196 por tonelada para julio del año que viene y un flete de U$S 53 por tonelada.

Los escenarios 2026/27 muestran costos distintos según el ambiente
Por Redacción Economía Hace 11 Hs

Para la nueva campaña, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) evaluó distintas combinaciones de manejo, con costos de barbecho a cosecha de entre U$S 360 y U$S 636 por hectárea.

El extremo inferior correspondió a una situación con baja presión de malezas y de plagas y sin necesidad de fertilización en el planteo considerado. El superior sumó mayores gastos de control de insectos y aportes de nitrógeno y de fósforo, asociados a un objetivo de 6,5 toneladas por hectárea en un suelo con aproximadamente un 2% de materia orgánica. Por lo tanto, los valores representan ambientes y necesidades diferentes.

El cálculo para 2026/2027 utilizó una cotización futura de U$S 196 por tonelada para julio de 2027 y un flete de U$S 53 por tonelada. Se trata de referencias empleadas al momento de la presentación en el XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz, no de precios asegurados para la cosecha.

Con esos supuestos, el rendimiento de indiferencia varió entre 2,5 y 4,4 toneladas por hectárea para cubrir exclusivamente el gasto de barbecho a cosecha. Al sumar los gastos de administración y de estructura, el rango pasó a ubicarse entre 3,2 y 5,1 toneladas. Con arrendamiento incluido, los valores presentados fueron de entre 4,4 y 6,3 toneladas por hectárea.

La especialista de la sección Economía y Estadísticas Daniela Pérez remarcó que la planificación debe integrar el potencial de cada ambiente, los costos y los riesgos. También propuso evaluar el maíz dentro de la rotación, considerando su aporte al desempeño de la soja posterior y los efectos de la fertilización sobre el sistema. La decisión económica, sostuvo, requiere mirar más allá del resultado aislado de una campaña.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
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