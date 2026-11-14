Los escenarios 2026/27 muestran costos distintos según el ambiente

El extremo inferior correspondió a una situación con baja presión de malezas y de plagas y sin necesidad de fertilización en el planteo considerado. El superior sumó mayores gastos de control de insectos y aportes de nitrógeno y de fósforo, asociados a un objetivo de 6,5 toneladas por hectárea en un suelo con aproximadamente un 2% de materia orgánica. Por lo tanto, los valores representan ambientes y necesidades diferentes.