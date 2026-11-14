Los escenarios 2026/27 muestran costos distintos según el ambiente

Para la nueva campaña, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) evaluó distintas combinaciones de manejo, con costos de barbecho a cosecha de entre U$S 360 y U$S 636 por hectárea.
El extremo inferior correspondió a una situación con baja presión de malezas y de plagas y sin necesidad de fertilización en el planteo considerado. El superior sumó mayores gastos de control de insectos y aportes de nitrógeno y de fósforo, asociados a un objetivo de 6,5 toneladas por hectárea en un suelo con aproximadamente un 2% de materia orgánica. Por lo tanto, los valores representan ambientes y necesidades diferentes.
El cálculo para 2026/2027 utilizó una cotización futura de U$S 196 por tonelada para julio de 2027 y un flete de U$S 53 por tonelada. Se trata de referencias empleadas al momento de la presentación en el XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz, no de precios asegurados para la cosecha.
Con esos supuestos, el rendimiento de indiferencia varió entre 2,5 y 4,4 toneladas por hectárea para cubrir exclusivamente el gasto de barbecho a cosecha. Al sumar los gastos de administración y de estructura, el rango pasó a ubicarse entre 3,2 y 5,1 toneladas. Con arrendamiento incluido, los valores presentados fueron de entre 4,4 y 6,3 toneladas por hectárea.
La especialista de la sección Economía y Estadísticas Daniela Pérez remarcó que la planificación debe integrar el potencial de cada ambiente, los costos y los riesgos. También propuso evaluar el maíz dentro de la rotación, considerando su aporte al desempeño de la soja posterior y los efectos de la fertilización sobre el sistema. La decisión económica, sostuvo, requiere mirar más allá del resultado aislado de una campaña.