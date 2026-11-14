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La sola presencia de la chicharrita del maíz no obliga a aplicar insecticidas

Especialistas coincidieron en que mejorar el rinde exige integrar genética, ambiente, nutrición y sanidad.

La sola presencia de la chicharrita del maíz no obliga a aplicar insecticidas
Por Redacción Economía Hace 11 Hs

En una mesa panel del XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz participaron Salvador Prieto Angueira, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Santiago del Estero; Franco Scalora; Gonzalo Robledo; Catalina Aguaysol, y Nicolás Campero, con la moderación de Alejandro Vera. El intercambio permitió integrar los resultados presentados durante el taller y profundizar en las principales decisiones de manejo que condicionan el rendimiento del maíz, especialmente frente a la variabilidad climática, a la presión de plagas y de enfermedades y a las necesidades nutricionales del cultivo.

Los especialistas coincidieron en que mejorar la productividad del maíz requiere integrar genética, ambiente, nutrición y sanidad, y evitar decisiones basadas en un único factor. Se destacó la necesidad de continuar generando información experimental, de fortalecer el monitoreo y de avanzar hacia estrategias de manejo específicas para cada ambiente, que permitan mejorar la eficiencia y reducir los riesgos productivos.

Entre las principales conclusiones figuraron las siguientes:

• La fecha de siembra debe definirse principalmente por criterios agronómicos. Adelantar o retrasar la siembra para evitar el complejo de achaparramiento no garantiza mejores resultados. Es fundamental considerar las temperaturas, la disponibilidad hídrica, el período crítico del cultivo y la presión del vector. Se remarcó que incluso diferencias de pocos días entre fechas de siembra pueden modificar considerablemente la severidad de la enfermedad y el impacto sobre el rendimiento.

• Una buena disponibilidad de agua no garantiza altos rendimientos. Es necesario acompañar las condiciones ambientales favorables con decisiones adecuadas de nutrición, de densidad de plantas y de manejo sanitario. En campañas lluviosas, el fraccionamiento de la fertilización nitrogenada permite reducir los riesgos de pérdidas y mejorar su aprovechamiento. También se destacó la importancia del fósforo, del azufre y de los micronutrientes, entre ellos el zinc.

• La presencia por sí sola de dalbulus maidis no implica necesariamente realizar aplicaciones de insecticidas. Los resultados experimentales mostraron que, en híbridos con mayor tolerancia y con niveles poblacionales bajos, pueden evitarse las intervenciones químicas recurrentes. El monitoreo resulta fundamental para definir el momento de control y para seleccionar estrategias adecuadas.

• El manejo de spodoptera frugiperda requiere especial atención frente al cambio de susceptibilidad a la proteína Vip3aa20. Se advirtió sobre el incremento de su incidencia en la campaña actual en la Argentina y sobre la importancia de intervenir oportunamente, considerando la incidencia de la plaga y las condiciones ambientales de la campaña.

• Las aplicaciones de fungicidas deben sustentarse en diagnósticos y en resultados experimentales. Se planteó que la respuesta a estos tratamientos puede ser variable y que es necesario profundizar las investigaciones para identificar en qué situaciones generan beneficios productivos.

• La logística también condiciona los resultados. Las dificultades para ingresar a los lotes durante períodos lluviosos pueden limitar la realización oportuna de siembras, de fertilizaciones y de aplicaciones, incluso cuando existe una planificación agronómica adecuada.

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