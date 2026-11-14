La sola presencia de la chicharrita del maíz no obliga a aplicar insecticidas

En una mesa panel del XXV° Taller de Híbridos y Manejo de Maíz participaron Salvador Prieto Angueira, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Santiago del Estero; Franco Scalora; Gonzalo Robledo; Catalina Aguaysol, y Nicolás Campero, con la moderación de Alejandro Vera. El intercambio permitió integrar los resultados presentados durante el taller y profundizar en las principales decisiones de manejo que condicionan el rendimiento del maíz, especialmente frente a la variabilidad climática, a la presión de plagas y de enfermedades y a las necesidades nutricionales del cultivo.