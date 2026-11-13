Luis Caputo citó al FMI para explicar la volatilidad financiera y defender el rumbo económico.

A través de una publicación en su cuenta personal de X, el funcionario reprodujo las declaraciones que la vocera del organismo realizó el miércoles, en medio de la volatilidad financiera y mientras el Gobierno y el FMI avanzan en los últimos detalles para que el directorio ejecutivo apruebe la tercera revisión del acuerdo. La aprobación permitiría destrabar un nuevo desembolso de U$S900 millones.