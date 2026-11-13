Julio César Falcioni no continuará como entrenador de Atlético Tucumán

"El Club Atlético Tucumán informa que de común acuerdo, Julio César Falcioni no continuará desempeñándose como director técnico del plantel profesional de nuestra institución. Agradecemos a Julio y a todo su cuerpo técnico por el profesionalismo, el compromiso y la dedicación demostrados durante su etapa al frente del equipo. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales", comunicó el club.