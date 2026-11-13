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Julio César Falcioni no continuará como entrenador de Atlético Tucumán

El club confirmó que el DT no seguirá en la conducción del "Decano".

CICLO CUMPLIDO. Falcioni estuvo casi nueve meses al frente del equipo.
CICLO CUMPLIDO. Falcioni estuvo casi nueve meses al frente del equipo.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julio César Falcioni dejó de ser el DT de Atlético Tucumán este viernes tras rescindir de común acuerdo su contrato mediante una cláusula especial.
  • Tras asumir en febrero, el técnico dirigió nueve meses al Decano, logrando asegurar la permanencia en Primera y alcanzar las semifinales de la Copa Argentina.
  • El club debe definir pronto un nuevo entrenador para la pretemporada de diciembre, de cara a un 2027 complejo donde iniciará muy abajo en la tabla de promedios.
Resumen generado con IA

El ciclo del "Emperador" llegó a su fin. En la siesta de este viernes se confirmó que Julio César Falcioni no continuará como director técnico de Atlético Tucumán, por lo que los de 25 de Mayo y Chile tendrán que evaluar alternativas para 2027.

"El Club Atlético Tucumán informa que de común acuerdo, Julio César Falcioni no continuará desempeñándose como director técnico del plantel profesional de nuestra institución. Agradecemos a Julio y a todo su cuerpo técnico por el profesionalismo, el compromiso y la dedicación demostrados durante su etapa al frente del equipo. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales", comunicó el club.

El contrato de Falcioni con el "Decano" vencía en marzo del próximo año. Sin embargo, el experimentado entrenador contaba con una cláusula que le permitía desvincularse sin costo, algo que terminó ocurriendo en las últimas horas.

Falcioni había llegado a fines de febrero al club con un plantel que no había armado. A pesar de ello, logró un equilibrio defensivo en el conjunto tucumano, logró garantizar la permanencia y llegó hasta las semifinales de la Copa Argentina.

Pero el desafío más complicado vendrá en 2027, teniendo en cuenta que Atlético comenzará en lo más bajo de la tabla de promedios.

La pretemporada está prevista para comenzar en diciembre, mientras que el torneo comenzaría a fines de enero. Los de 25 de Mayo y Chile tienen, por lo tanto, un margen acotado para resolver quién conducirá al equipo y empezar a tomar decisiones sobre el plantel.

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