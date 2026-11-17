Resumen para apurados
- Afadhya presenta esta semana en más de 500 locales de Argentina el nuevo sabor 'Maní Split' por la Semana del Helado Artesanal para revalorizar la producción nacional.
- El festejo incluye la 10.ª Noche de las Heladerías con 2x1 en cuartos, iniciativa surgida en 2017 que expande una tradición gremial iniciada en 1985 frente a lo industrial.
- Con alcance federal en cientos de comercios, la campaña busca dinamizar el consumo gastronómico e instalar nuevas combinaciones de materias primas en el paladar local.
La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) hará una nueva edición de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se realizará esta semana. El día estelar será el miércoles con la Noche de las Heladerías, que celebra 10 años.
Desde las 19 y hasta el cierre de los locales adheridos, más de 500 heladerías de todo el país ofrecerán la tradicional promoción de 2×1 en ¼ kilo de helado.
Bajo el lema “El sabor de lo nuestro”, la campaña pondrá en valor la identidad del helado artesanal argentino, el recorrido de nuestro territorio, productores y materias primas que evocan todas las regiones de Argentina y el trabajo de los maestros heladeros. Además, Afadhya presentará un nuevo sabor para deleitar a los fanáticos: “Maní Split”.
Se trata de una nueva creación desarrollada especialmente para esta edición, que combinará una crema a base de maní tostado, veteado de dulce de leche con lajas de chocolate y cristales de sal. La combinación lograda se anticipó que une lo cremoso, lo crocante, lo dulce y lo salado. Así, además de aprovechar el descuento, los clientes tendrán la oportunidad de probar Maní Split, una creación que busca celebrar los sabores argentinos con una mezcla de ingredientes reconocibles y un toque salado que le da personalidad propia.
Un poco de historia
Aunque la semana lleva más de cuatro décadas realizándose en este noviembre celebra su 42.ª edición, el evento que cumple 10 años en esta edición es el de la noche del miércoles. La iniciativa nació dentro de la propia Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines en 1985, impulsada por su Comisión Directiva -conformada por dueños de heladerías tradicionales y maestros heladeros de todo el país- con el objetivo de defender y diferenciar el helado artesanal frente al avance de las grandes marcas industriales.
A todo ritmo
El salto masivo se produjo tras más de tres décadas de realizar la Semana. La comisión de prensa y promoción de Afadhya buscó una acción de alto impacto que sacara a la gente a la calle en simultáneo. Tomando el modelo de otros eventos nocturnos de la ciudad de Buenos Aires (como La Noche de los Museos o La Noche de las Librerías), en noviembre de 2017 lanzaron por primera vez La Noche de las Heladerías con la promoción del 2x1 en cuartos de kilo y espectáculos en vivo en las veredas.
En aquella primera edición participaron unas 200 heladerías -principalmente en el AMBA-y el éxito fue tal que se extendió rápidamente a las provincias, superando los 500 locales adheridos en todo el país y consolidándose como el evento principal de la semana.