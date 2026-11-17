El salto masivo se produjo tras más de tres décadas de realizar la Semana. La comisión de prensa y promoción de Afadhya buscó una acción de alto impacto que sacara a la gente a la calle en simultáneo. Tomando el modelo de otros eventos nocturnos de la ciudad de Buenos Aires (como La Noche de los Museos o La Noche de las Librerías), en noviembre de 2017 lanzaron por primera vez La Noche de las Heladerías con la promoción del 2x1 en cuartos de kilo y espectáculos en vivo en las veredas.