Mario Suárez, el entrenador que estudia cada detalle y sueña con llevar a Concepción FC al Federal A

Mario Suárez conoce lo que significa disputar una definición en el Torneo Regional Federal Amateur. En 2024 integró el cuerpo técnico de Hugo Corbalán que conquistó la Región Norte tras superar a Sportivo Pocitos. Casi dos años después, el fútbol le presenta una nueva oportunidad. Esta vez será desde otro lugar: como entrenador de Concepción FC, con la responsabilidad de conducir a los "Cuervos del Sur" en su camino hacia el Federal A.