Mario Suárez, el entrenador que estudia cada detalle y sueña con llevar a Concepción FC al Federal A
Fue ayudante de Hugo Corbalán en la conquista de la Región Norte de 2024 y ahora busca repetir aquella experiencia como entrenador principal. Entre su trabajo en el sistema de salud, la capacitación y el análisis de los rivales, conduce a un equipo que mantiene viva la ilusión del ascenso.
Resumen para apurados
- El DT Mario Suárez busca revertir este domingo la serie de Concepción FC ante San Antonio en Tucumán para clasificar a la fase final por el ascenso al Federal A.
- Suárez reparte su tiempo como empleado de la salud y DT con Licencia PRO. En 2024 ya ganó la Región Norte como ayudante de campo de Hugo Corbalán.
- Si supera a Villa San Antonio, el equipo avanzará a las finales ante Talleres de Perico o Zapla, alimentando el sueño de la ciudad de volver al Federal A.
Mario Suárez conoce lo que significa disputar una definición en el Torneo Regional Federal Amateur. En 2024 integró el cuerpo técnico de Hugo Corbalán que conquistó la Región Norte tras superar a Sportivo Pocitos. Casi dos años después, el fútbol le presenta una nueva oportunidad. Esta vez será desde otro lugar: como entrenador de Concepción FC, con la responsabilidad de conducir a los "Cuervos del Sur" en su camino hacia el Federal A.
“Fue una experiencia muy importante para mi crecimiento profesional. Aprendí muchísimo. Son competencias en las que cada detalle cuenta, donde hay que preparar los partidos de una manera especial y entender que los errores pueden resultar determinantes”, recordó sobre aquella conquista.
A sus 42 años, Suárez es un técnico que dedica buena parte de su tiempo al estudio del juego. Para él, los partidos comienzan mucho antes del pitazo inicial. Durante la semana, junto a sus colaboradores, observa videos, analiza los movimientos de los rivales y busca identificar las ventajas que su equipo puede aprovechar.
“Me gusta mucho analizar y estudiar. No soy de utilizar siempre el mismo sistema táctico. Considero que uno tiene que adaptarse a las características de sus jugadores y a las exigencias del partido. Lo que intento sostener es una idea: tratar de jugar, ser protagonistas y buscar soluciones desde el funcionamiento colectivo”, explicó.
Pero hay algo que considera fundamental: la confianza en sus jugadores. “Uno puede preparar muy bien un partido, estudiar al rival y tener una planificación, pero después son los jugadores quienes deben interpretar esa idea y llevarla a la cancha. Confío mucho en mis futbolistas. Me gusta hablar, explicar, escuchar y transmitirles seguridad”, señaló.
Una carrera entre el fútbol y la salud
La historia de Suárez no se limita a las canchas. Por la mañana trabaja como administrativo en la Policlínica San Rafael, perteneciente al SIPROSA; por la tarde se dedica al club y, durante la noche, colabora con trabajos para el Ministerio del Interior.
“Mi día es bastante intenso. Es cuestión de organizarse, aprovechar los tiempos y tener mucha voluntad. No es sencillo, pero cuando uno tiene una pasión tan grande como el fútbol busca la manera de cumplir con todas sus responsabilidades”, contó.
Su formación comenzó en 2016, cuando decidió estudiar para convertirse en director técnico. En 2019 obtuvo la Licencia PRO de CONMEBOL. Sus primeros pasos como entrenador fueron en All Boys. También trabajó como ayudante en Concepción de La Banda y compartió experiencias con Hugo Corbalán.
En ese recorrido recuerda especialmente a Walter y Julio López, dos personas que lo acompañaron durante su crecimiento profesional. También destaca su paso por el Club de Fútbol Los Amigos, donde compartió cancha con referentes del fútbol tucumano, algunos de ellos compañeros y amigos de su padre.
Detrás de esa rutina también está su familia. Su esposa, María Luz, y sus tres hijas, Luciana, Kamila y Oriana, forman parte de ese camino. “Sé que esta profesión demanda mucho tiempo, que hay horas de estudio, entrenamientos, partidos y planificación. Por eso valoro muchísimo el acompañamiento y la comprensión de mi familia”, reconoció.
El desafío de Concepción FC
El presente de los "Cuervos del Sur" alimenta las expectativas. El equipo llegó a la final del Torneo Apertura y consiguió la clasificación a las instancias decisivas. “Tenemos un grupo con hambre de gloria, con muchas ganas de seguir creciendo y de conseguir cosas importantes. Sabemos que todavía quedan desafíos exigentes, pero estamos convencidos de que podemos competir”, aseguró.
Ahora, el objetivo inmediato está puesto en Villa San Antonio, que se impuso en el encuentro de ida con un gol sobre el final. Concepción FC intentará revertir ese resultado el domingo, desde las 18, en La Perla del Sur. Si consigue avanzar, podría encontrarse con Talleres de Perico o Altos Hornos Zapla.
Sin embargo, Suárez prefiere concentrarse en el próximo compromiso. “En este tipo de torneos no podés distraerte ni pensar demasiado lejos. Primero hay que resolver el partido que tenemos por delante”, sostuvo.
Su recorrido personal y el presente de Concepción FC se encuentran en un momento especial. Aquel entrenador que comenzó a estudiar en 2016 hoy tiene la posibilidad de conducir a un equipo que aspira a dar el salto de categoría.
“Sería algo extraordinario para Concepción FC y para toda la ciudad. Pero los sueños se construyen trabajando. No alcanza solamente con desearlo”, afirmó.
El camino hacia el Federal A todavía presenta obstáculos. El primero será Villa San Antonio. Suárez ya sabe lo que significa alcanzar una conquista regional. Ahora busca repetirla, pero con la responsabilidad de conducir desde el banco de suplentes. )Producción periodística: Carlos Oardi).