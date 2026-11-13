Golpe para Colapinto y Alpine: dos equipos de la F-1 frenaron un cambio en el límite presupuestario para 2027

Resumen para apurados
- Haas y Racing Bulls frenaron en la F1 un cambio al límite presupuestario para 2027, rechazando elevar el gasto en infraestructura que impulsaban Alpine y Williams.
- La propuesta de Williams sumó cinco votos pero requería seis. Las escuderías opositoras argumentaron su conformidad con las reglas vigentes para evitar gastos obligatorios.
- La negativa frena el desarrollo de Alpine con Franco Colapinto para 2027, aunque el debate podría reabrirse para 2028, año que exigirá una menor cantidad de votos.
Franco Colapinto y Alpine recibieron una mala noticia de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1. Según informó el medio alemán Auto Motor und Sport, Haas y Racing Bulls votaron en contra de un cambio en el límite presupuestario que buscaba darles a los equipos con menos recursos un mayor margen para invertir y achicar la diferencia con las estructuras más poderosas.
La propuesta había sido impulsada por James Vowles, jefe de Williams, que pretendía flexibilizar las reglas sobre las inversiones en infraestructura y desarrollo. La iniciativa contaba con el respaldo de Alpine, Aston Martin, Audi y Cadillac, pero no alcanzó la mayoría necesaria: para introducir cambios en 2027 se requiere el apoyo de seis de los 11 equipos.
Haas y Racing Bulls justificaron su postura en que no quieren verse obligados a aumentar sus inversiones en infraestructura. El jefe de Racing Bulls, Alan Permane, ya había defendido el esquema actual en declaraciones recogidas por The Race. “Nos sirvió muy bien durante los seis años que llevamos con él”, había dicho.
Un freno para el proyecto de Alpine
La decisión representa un obstáculo para la escudería francesa, que busca dar un salto competitivo en los próximos años y acercarse a los grandes de la categoría. El equipo apuesta a un nuevo proyecto deportivo y técnico, con Colapinto y Pierre Gasly como pilotos para 2027.
Vowles, de todos modos, no da el tema por cerrado. Para modificar las reglas de 2028 alcanzará con el apoyo de cuatro equipos, por lo que la discusión podría volver a la mesa de la Comisión de la Fórmula 1 en los próximos meses.
Mientras tanto, la parrilla de 2027 está prácticamente completa tras la confirmación de Liam Lawson y Arvid Lindblad en Racing Bulls. El único asiento que resta oficializar es el segundo de Haas: Oliver Bearman tiene contrato por varias temporadas, pero su continuidad todavía no fue confirmada formalmente.