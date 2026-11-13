Golpe para Colapinto y Alpine: dos equipos de la F-1 frenaron un cambio en el límite presupuestario para 2027

La propuesta había sido impulsada por James Vowles, jefe de Williams, que pretendía flexibilizar las reglas sobre las inversiones en infraestructura y desarrollo. La iniciativa contaba con el respaldo de Alpine, Aston Martin, Audi y Cadillac, pero no alcanzó la mayoría necesaria: para introducir cambios en 2027 se requiere el apoyo de seis de los 11 equipos.