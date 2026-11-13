Escándalo familiar tras la muerte de Marcos Camino: qué se sabe de la hija y la nieta que no habría reconocido
La muerte del histórico integrante de Los Palmeras abrió una nueva polémica alrededor de su vida privada. El periodista Juan Etchegoyen aseguró que existía una relación distante con parte de su familia y mencionó a una hija y una nieta que, según su versión, nunca fueron reconocidas por el músico.
Resumen para apurados
- Tras la muerte de Marcos Camino, trascendió en Santa Fe que el músico de Los Palmeras no reconoció a una presunta hija y a su nieta, debido a una histórica distancia familiar.
- Según el periodista Juan Etchegoyen, ambas mujeres apoyaron a Cacho Deicas durante las internas del grupo de cumbia y mantenían una relación conflictiva con el acordeonista.
- Aunque las familiares optaron por no hablar debido al duelo, la revelación abre interrogantes sobre el legado personal del músico y eventuales reclamos por filiación.
La muerte de Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras, sigue generando repercusiones más allá del ámbito musical. En las últimas horas, salieron a la luz detalles de una historia familiar que hasta ahora había permanecido lejos de la exposición pública y que involucra a una hija y una nieta del artista.
La información fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde sostuvo que el músico habría mantenido una relación distante con parte de su familia y que nunca habría reconocido públicamente a esas dos mujeres.
"Estamos hablando de una situación familiar complicada de Marcos porque hay una parte de su familia que nunca fue reconocida por él y que estos familiares están dolidos", expresó el conductor al presentar la información.
La hija y la nieta de Marcos Camino que quedaron en el centro de la polémica
Durante su intervención, Etchegoyen identificó a las familiares como Silvina Camino y Constanza, hija y nieta del músico, respectivamente. Según el relato del periodista, ambas habrían atravesado una historia de distanciamiento con el referente de la música tropical.
"Él nunca las reconoció y fue esquivo tanto con su hija Silvina Camino y su nieta Constanza", afirmó el conductor de Mitre Live.
El periodista también vinculó esta situación con el conflicto que atravesó Los Palmeras durante la interna entre Marcos Camino y Cacho Deicas. En ese contexto, señaló que Silvina y Constanza habían manifestado su respaldo al histórico cantante del grupo.
Etchegoyen reconoció que el tema resulta especialmente delicado por el reciente fallecimiento del músico, pero consideró importante dar a conocer una historia que, según dijo, también forma parte de su entorno personal.
Las declaraciones sobre la vida privada del fundador de Los Palmeras
El conductor también aclaró que no pretendía emitir un juicio definitivo sobre la personalidad de Camino, aunque aseguró haber recibido testimonios críticos sobre su comportamiento en Santa Fe.
"Yo acá no puedo hacer un juicio de valor porque no lo conocí lo suficiente a Marcos, pero la verdad es que en Santa Fe no te hablan muy bien de él", sostuvo.
Además, contó que había intentado comunicarse con las familiares mencionadas para conocer sus testimonios, aunque por el momento habrían preferido no hablar públicamente sobre el tema.
"En su momento me contaron cosas tremendas y ahora quizás por el momento que se vive prefieren callar", concluyó.