La sentida despedida de Marcela Baños a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras: “Te voy a extrañar mucho”
La conductora, una de las caras emblemáticas de la movida tropical, publicó un emotivo mensaje en Instagram en el que recordó los escenarios, las anécdotas y los momentos compartidos con el histórico músico.
Resumen para apurados
- Marcela Baños despidió en redes a Marcos Camino, histórico fundador de Los Palmeras, tras conocerse su fallecimiento en Argentina a los 76 años.
- La conductora compartió en Instagram una emotiva carta y un video recordando décadas de shows y vivencias conjuntas en los escenarios de la movida tropical.
- La partida de Camino deja un profundo vacío en la cumbia santafesina, consagrando su legado como referente indiscutido de la música popular argentina.
La muerte de Marcos Camino, histórico fundador de Los Palmeras, sacudió el mundo de la música tropical argentina. El músico falleció a los 76 años y dejó un vacío que sus colegas y compañeros de ruta sintieron de inmediato.
Entre las despedidas más emotivas se destacó la de Marcela Baños, conductora y una de las caras emblemáticas de la movida tropical, quien compartió con Camino innumerables escenarios y momentos a lo largo de su carrera.
Visiblemente movilizada por la noticia, Baños publicó en Instagram un video acompañado de una extensa carta en la que expresó su tristeza y repasó las anécdotas vividas junto al músico. “Te voy a extrañar mucho, querido Marcos, ¿quién me va a hacer ahora esos chistes inolvidables? No puedo creerlo”, comenzó escribiendo la conductora, que no ocultó su incredulidad ante la partida de su amigo.
En el mensaje, Baños evocó la larga historia que compartió con el acordeonista: presentaciones multitudinarias, recorridos por distintos puntos del país y hasta celebraciones íntimas. “Pensaba cuántos escenarios hemos compartido, cuántos shows a lo largo de todos estos años, lugares inolvidables, momentos que quedarán por siempre en mi memoria y hasta tu cumpleaños rodeado de amigos”, escribió.
El recuerdo de los escenarios y las anécdotas compartidas
Lejos de quedarse en la tristeza, la conductora eligió honrar la memoria de Camino desde la alegría que, según recordó, él transmitía en cada encuentro. “Así elijo recordarte... con alegría, la misma que nos has transmitido todo este tiempo”, expresó junto al video que publicó como homenaje.
Uno de los tramos más conmovedores de la carta llegó cuando Baños se detuvo en la dimensión artística del músico y en el lugar que ocupó dentro de la historia de la cumbia santafesina. “Se fue un grande. Un legendario. Un creador. Gracias por hacernos bailar con tus canciones, por hacer sonar el acordeón como pocos. Gracias por permitirme ser parte. Donde quiera que estés, que seas muy feliz”, escribió la presentadora.
El mensaje de despedida para la familia de Marcos Camino
Para cerrar su publicación, la conductora extendió su acompañamiento a los seres queridos del artista: “Acompaño a su familia y amigos en este triste momento. Hasta siempre”.