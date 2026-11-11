La sentida despedida de Marcela Baños a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras: “Te voy a extrañar mucho”

Uno de los tramos más conmovedores de la carta llegó cuando Baños se detuvo en la dimensión artística del músico y en el lugar que ocupó dentro de la historia de la cumbia santafesina. “Se fue un grande. Un legendario. Un creador. Gracias por hacernos bailar con tus canciones, por hacer sonar el acordeón como pocos. Gracias por permitirme ser parte. Donde quiera que estés, que seas muy feliz”, escribió la presentadora.