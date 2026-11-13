Puede hacer historia otra vez: el premio de la MLS para el que fue nominado Lionel Messi

La candidatura se explica por sus números en la fase regular: 26 goles en 31 partidos y 17 asistencias. Esas cifras le dieron la Bota de Oro de la MLS por segundo año seguido, en su cuarta temporada en Inter Miami, y lo convirtieron en el primer jugador en terminar como máximo goleador de la liga en dos campañas consecutivas. Además, ganó el premio al Gol de la Jornada en siete fechas e integró el Equipo de la Jornada en 13 oportunidades.