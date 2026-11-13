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Puede hacer historia otra vez: el premio de la MLS para el que fue nominado Lionel Messi

El rosarino integra la lista de cinco candidatos al Jugador Más Valioso. Marcó 26 goles y dio 17 asistencias con Inter Miami.

GRITO DE GOL. El capitán de las “Garzas” celebra uno de sus tantos en la temporada.
GRITO DE GOL. El capitán de las “Garzas” celebra uno de sus tantos en la temporada.
Por Redacción Deportes Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • La MLS nominó a Lionel Messi al premio MVP 2026 en EE.UU. por su gran rendimiento en Inter Miami, donde registró 26 goles y 17 asistencias en la temporada regular.
  • El rosarino obtuvo el galardón en 2024 y 2025, y viene de ganar su segunda Bota de Oro consecutiva mientras su equipo se prepara para disputar los playoffs ante Columbus Crew.
  • De triunfar en la votación final durante la MLS Cup, el capitán argentino marcará un récord histórico al ser el primero en conquistar el MVP durante tres temporadas consecutivas.
Resumen generado con IA

La MLS incluyó a Lionel Messi entre los cinco finalistas del Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso (MVP) de 2026. Si se queda con la distinción, el capitán de Inter Miami se convertirá en el primer futbolista en ganarla en tres temporadas consecutivas, después de haberla obtenido en 2024 y 2025.

La candidatura se explica por sus números en la fase regular: 26 goles en 31 partidos y 17 asistencias. Esas cifras le dieron la Bota de Oro de la MLS por segundo año seguido, en su cuarta temporada en Inter Miami, y lo convirtieron en el primer jugador en terminar como máximo goleador de la liga en dos campañas consecutivas. Además, ganó el premio al Gol de la Jornada en siete fechas e integró el Equipo de la Jornada en 13 oportunidades.

El rosarino, de 39 años, comparte la nominación con Evander (Cincinnati), Guilherme (Houston Dynamo), Hany Mukhtar (Nashville SC) y Cavan Sullivan (Philadelphia Union). Los ganadores de los premios de fin de año se conocerán durante la definición de la MLS Cup 2026.

Los otros premios y los playoffs de Inter Miami

La liga también abrió la votación del público para el Gol del Año y la Atajada del Año, que cerrará el martes 17 de noviembre. Los resultados se anunciarán el miércoles 18 y el jueves 19, respectivamente. Uno de los goles de Messi, el de la fecha 28, está entre los nominados.

Entre las demás categorías, Antoine Griezmann (Orlando City) es candidato a la Contratación del Año, junto con Guilherme y André Luiz (Sporting Kansas City). Por su parte, Telasco Segovia, compañero de Messi en Inter Miami, compite por el premio al Humanitario del Año.

Mientras espera la definición, Inter Miami ya piensa en los playoffs. El equipo terminó segundo en la Conferencia Este, con 60 puntos, y enfrentará a Columbus Crew en la primera ronda, que comenzará el sábado 21 de noviembre. La serie se jugará al mejor de tres partidos, con el mejor ubicado como local en el primero y en un eventual desempate.

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