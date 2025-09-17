Sorpresa en los Latin Grammy 2025: dos argentinos entre los más nominados

Bad Bunny lidera las nominaciones a la 26ª entrega de los Grammy Latinos con un total de 12, gracias a su aclamado álbum Debí Tirar Más Fotos. Este anuncio, realizado por la Academia Latina de la Grabación, posiciona al artista puertorriqueño como el principal contendiente para la ceremonia del 13 de noviembre en Las Vegas. Sus nominaciones consolidan su éxito global y la relevancia de su trabajo en la industria musical.
Cerca de Bad Bunny se encuentra el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, que ha conseguido 10 nominaciones por su disco Papota. Este logro destaca el ascenso del grupo en la escena musical, mostrando la diversidad y el talento emergente de la región. Su presencia en la lista de nominados resalta la creciente influencia de nuevos géneros y propuestas artísticas en los premios.
En las nominaciones a los Grammy Latinos de 2025, la escena musical de Córdoba, Argentina, ha sido destacada. La cantautora Zoe Gotusso está nominada en las categorías de Grabación del Año por su tema "Lara" y Mejor Álbum de Pop Tradicional por su trabajo "Cursi". Por su parte, el trío Eruca Sativa compite en Mejor Álbum de Rock por "A tres días de la tierra" y Mejor Canción de Rock por "Volarme", lo que subraya la diversidad de talentos de la región.
El 2025 ha sido un año sobresaliente para Bad Bunny, quien se consolidó como el artista más nominado en los Grammy Latinos. El éxito de su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", lanzado en enero, lo llevó a dominar las listas de popularidad a nivel global, tanto en Latinoamérica como en Spotify. Este logro musical fue seguido por una exitosa residencia de conciertos en Puerto Rico durante el verano.
El artista puertorriqueño ha acumulado nominaciones en las categorías más importantes, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. A pesar de haber sido el artista más nominado en tres ocasiones, Bad Bunny aún tiene un reto pendiente. Hasta la fecha, el artista cuenta con un total de 12 Grammy Latinos, pero la codiciada categoría de Álbum del Año se le ha resistido.
Como era de esperar, Bad Bunny ha sido nominado en múltiples categorías de música urbana, con un total de 12 menciones. Estas incluyen Mejor Fusión/Interpretación Urbana, Mejor Interpretación de Reggaetón y Mejor Álbum de Música Urbana. Además, su canción "DtMF" y "LA MuDANZA" le valieron una doble nominación en la categoría de Mejor Canción Urbana.
El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso le sigue de cerca con 10 nominaciones, demostrando su creciente influencia. El par compite en categorías importantes como Grabación del Año y Canción del Año con sus temas "El Día del Amigo" y "#Tetas". Su álbum, "Papota", también ha sido reconocido con nominaciones a Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa, consolidando su presencia en la industria.