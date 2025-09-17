Sorpresa en los Latin Grammy 2025: dos argentinos entre los más nominados

El artista con mayor cantidad de premios

En las nominaciones a los Grammy Latinos de 2025, la escena musical de Córdoba, Argentina, ha sido destacada. La cantautora Zoe Gotusso está nominada en las categorías de Grabación del Año por su tema "Lara" y Mejor Álbum de Pop Tradicional por su trabajo "Cursi". Por su parte, el trío Eruca Sativa compite en Mejor Álbum de Rock por "A tres días de la tierra" y Mejor Canción de Rock por "Volarme", lo que subraya la diversidad de talentos de la región.