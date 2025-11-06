Bizarrap y Daddy Yankee estrenaron la Session #0/66: la vuelta al reggaetón clásico

La unión que muchos esperaban entre dos figuras cumbres de la música latina ya es un hecho: Bizarrap y Daddy Yankee colaboran en la BZRP Music Session #0/66. Este encuentro es un hito para la música, ya que el productor y artista argentino, conocido por redefinir los límites del género, se convierte en el primer artista de su país en trabajar con la leyenda puertorriqueña, pionera del reggaetón.