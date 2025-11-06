Secciones
Bizarrap y Daddy Yankee estrenaron la Session #0/66: la vuelta al reggaetón clásico

En menos de una hora, el video superó las 100 mil visualizaciones, y figuras de distintos ámbitos reaccionaron al lanzamiento vía Instagram.

Hace 1 Hs

La unión que muchos esperaban entre dos figuras cumbres de la música latina ya es un hecho: Bizarrap y Daddy Yankee colaboran en la BZRP Music Session #0/66. Este encuentro es un hito para la música, ya que el productor y artista argentino, conocido por redefinir los límites del género, se convierte en el primer artista de su país en trabajar con la leyenda puertorriqueña, pionera del reggaetón.

Celebrando el pasado, el presente y el futuro del sonido urbano, esta colaboración histórica entre Argentina y Puerto Rico rescata la actitud y el flow del reggaetón clásico. Bizarrap logra capturar la esencia de los beats del año 2000 y los reinterpreta a través de su visión musical única, fusionando ese sonido con su propio lenguaje y manteniendo su inconfundible identidad y sello personal.

Esta canción marca el regreso de Daddy Yankee a la música después de haberse retirado en diciembre de 2023 con un concierto en San Juan, su ciudad natal. Tras despedirse de los escenarios, el artista anunció que dedicaría su vida a la fe y comenzó una nueva etapa como predicador cristiano.

Por su parte, el propio productor celebró la colaboración en su cuenta de X (antes Twitter) con un mensaje inusual en sus publicaciones: “Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, escribió junto a un fragmento del videoclip que compartió en redes.

¿Cómo es la canción que marca en encuentro de Bizarrap y Daddy Yankee?

Con el código "siete, ocho, siete, alias El Calentón", Daddy Yankee arranca la canción con una sonora entrada: “Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido de abajo, Bizarrap suena el bass. Pon la batería, que llegó el reggaetón”. En estos primeros versos, el artista mezcla referencias a su pasado, códigos de barrio y alusiones bíblicas.

La evolución personal de Yankee se condensa en una estrofa central: “Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo”. 

Este segmento revela el nuevo enfoque espiritual del artista, evidenciado por su reciente incursión en la música cristiana a lo largo de los últimos dos años. Esta dedicación lo ha llevado a compartir su fe y a predicar en eventos religiosos, incluyendo presentaciones en el Estadio Chacarita Juniors y el microestadio del Parque Eva Perón de Lomas de Zamora.

A lo largo de su carrera musical, Bizarrap colaboró con algunos de los cantantes más populares del género urbano. Trabajó con Duki, Nicki Nicole, Cazzu, Milo J, Trueno, Tiago PZK, YSY A y L-Gante. Incluso, compartió estudio con artistas internacionales como Residente, Quevedo, Shakira, Nicky Jam, Eladio Carrión, Anuel AA, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Arcángel. Ahora suma a Daddy Yankee a esa lista, en una colaboración que promete ser uno de los hits del verano.

