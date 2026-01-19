De Ramos Mejía al mundo: Bizarrap colabora con Gorillaz en su nuevo álbum

Bizarrap sumó un nuevo hito internacional que consolida su proyección. El productor participó en “Orange County”, uno de los flamantes sencillos de Gorillaz, la banda virtual liderada por Damon Albarn, en una colaboración que ya genera repercusión en la escena musical. La canción integra “The Mountain”, el próximo álbum del grupo británico, cuyo lanzamiento está previsto para el viernes 27 de febrero. El tema fue coproducido por Bizarrap junto al equipo creativo de Gorillaz y cuenta, además, con las participaciones de Kara Jackson y Anoushka Shankar, dos artistas de fuerte reconocimiento internacional.
Desde sus redes sociales, el productor nacido en Ramos Mejía compartió su entusiasmo por el proyecto. “Otro sueño cumplido gracias a la música”, escribió. Y agradeció la posibilidad de trabajar con una banda que marcó su formación artística. El mensaje fue acompañado por una ola de felicitaciones de colegas y seguidores.
“Orange County” se presentó en simultáneo con “The hardest thing”, otro adelanto del disco que tiene un valor simbólico especial: incluye la voz del legendario baterista Tony Allen, fallecido en 2020.
La canción aborda el duelo y la despedida, y suma un registro más íntimo al nuevo material de Gorillaz. Ambos sencillos ya están disponibles en plataformas digitales y también en una edición limitada en vinilo de 7 pulgadas.
“The Mountain” será el noveno álbum de la banda y reunirá 15 canciones con una extensa lista de invitados, entre los que figuran Sparks, Idles, Black Thought y Trueno, otro representante de la música urbana argentina.
La producción estuvo a cargo de James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., con sesiones de grabación realizadas en distintos puntos de Europa, Asia y América. Acompañarán el lanzamiento con una gira mundial y una propuesta inmersiva.
La The Mountain Tour comenzará en marzo en Manchester y tendrá como punto destacado un show en el estadio de Tottenham Hotspur, en Londres, el más grande en la historia de Gorillaz.