De Ramos Mejía al mundo: Bizarrap colabora con Gorillaz en su nuevo álbum

Bizarrap sumó un nuevo hito internacional que consolida su proyección. El productor participó en “Orange County”, uno de los flamantes sencillos de Gorillaz, la banda virtual liderada por Damon Albarn, en una colaboración que ya genera repercusión en la escena musical. La canción integra “The Mountain”, el próximo álbum del grupo británico, cuyo lanzamiento está previsto para el viernes 27 de febrero. El tema fue coproducido por Bizarrap junto al equipo creativo de Gorillaz y cuenta, además, con las participaciones de Kara Jackson y Anoushka Shankar, dos artistas de fuerte reconocimiento internacional.