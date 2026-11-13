Calor extremo en el norte argentino: qué provincias alcanzarán los 40 °C este viernes

En Salta, la región señalada por temperaturas extremas es más amplia y se ubica en el noreste. Está comprendida por las localidades de General José de San Martín, Iruya, Orán y Santa Victoria. Las tres últimas entrarán en alerta amarilla por tormentas durante esta tarde. El fenómeno climático se extenderá hasta la noche. El jueves 12, Orán se convirtió en la ciudad más calurosa del país en horas de la tarde.