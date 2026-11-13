Calor extremo en el norte argentino: qué provincias alcanzarán los 40 °C este viernes

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla este viernes por calor extremo de hasta 40 °C en Jujuy, Salta y Misiones, debido a condiciones climáticas riesgosas para la salud.
- La advertencia sigue a récords térmicos en Orán. El fenómeno convivirá en varias localidades con tormentas aisladas previstas para la tarde y noche de este viernes.
- El calor persistirá el fin de semana con un leve descenso hacia el domingo por precipitaciones. El SMN pide precauciones para evitar complicaciones en la salud pública.
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) compartió esta madrugada las primeras advertencias para el país. Mientras una gran región se encuentra bajo alerta amarilla y naranja por tormentas, otras tendrán indicadores igualmente alarmantes. En el norte del país, tres provincias se encuentran bajo aviso por temperaturas extremas: calor. Esto implica que sus habitantes deberán tomar determinados resguardos para evitar exponerse a condiciones climáticas peligrosas.
“A nivel global existen evidencias contundentes de los riesgos para la salud debido a la exposición prolongada a temperaturas muy elevadas o muy bajas”, indica el Servicio Meteorológico Nacional. Por eso, el SAT busca anticipar a la población acerca de situaciones meteorológicas extremas y los efectos que pueden tener sobre la salud y su incidencia en la mortalidad.
Tres provincias bajo alerta amarilla por calor
El noroeste tiene dos provincias con zonas bajo alerta por calor, Jujuy y Salta; mientras que en el noreste, solo una, Misiones. El sector este de Jujuy está marcado en color amarillo. Con ello, el SAT indica que tendrán picos de calor regiones como Doctor Manuel Belgrano, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Tilcara y Valle Grande. Tilcara y Doctor Manuel Belgrano, además, tienen una alerta amarilla por tormentas que se activará en horas de la tarde.
En Salta, la región señalada por temperaturas extremas es más amplia y se ubica en el noreste. Está comprendida por las localidades de General José de San Martín, Iruya, Orán y Santa Victoria. Las tres últimas entrarán en alerta amarilla por tormentas durante esta tarde. El fenómeno climático se extenderá hasta la noche. El jueves 12, Orán se convirtió en la ciudad más calurosa del país en horas de la tarde.
Por último, hacia la región del Litoral, Misiones está bajo advertencia. Se registrará un calor extremo en Guaraní, General Manuel Belgrano, Montecarlo y San Pedro.
Pronóstico para Jujuy, Salta y Misiones
El fin de semana será caluroso en la región señalada de Salta. Se prevé que este viernes la temperatura máxima alcance los 40 °C en Orán y zonas aledañas. La mínima registrada fue de 22 °C y se esperan tormentas aisladas con actividad eléctrica a partir de la tarde. El sábado la máxima llegará a 38 °C, también con precipitaciones, y el domingo, a 34 °C.
En Palpalá, el termómetro marcará entre 21 °C y 33 °C en una región ubicada a una altitud superior a los 1.100 metros sobre el nivel del mar. El viernes transcurrirá nublado hasta que aparezcan las primeras tormentas aisladas por la tarde. El sábado y el domingo la temperatura descenderá levemente y marcará 31 °C y 28 °C de máxima, respectivamente.
Por último, en la zona de Guaraní, las temperaturas serán similares. Este viernes inició con una mínima de 20 °C y en horas de la siesta la máxima marcará 32 °C. El sábado los indicadores se repetirán y el domingo será similar, aunque la temperatura más alta descenderá solo un grado. Hay probabilidades de precipitaciones a partir del sábado por la tarde.
¿Qué es un evento de temperaturas extremas?
Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.